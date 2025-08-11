300 triệu bảng chưa mua được sự cân bằng cho Liverpool

Arne Slot nâng cấp mạnh hàng công Liverpool trong mùa hè kỷ lục, nhưng thất bại ở Wembley cho thấy bài toán cân bằng vẫn còn bỏ ngỏ.

Liverpool để thua Crystal Palace trong trận Siêu cúp Anh.

Từ ngai vàng Premier League, Liverpool bước vào mùa hè 2025 với một chiến dịch “đại tu” trị giá tới 300 triệu bảng - và rồi rời Wembley trong tâm trạng ngổn ngang. Không chỉ những lá cờ đỏ của CĐV vùng Merseyside sớm rời khán đài, mà còn là những dấu hiệu cảnh báo về một đội bóng vẫn chưa định hình xong giữa thời kỳ chuyển giao xa xỉ.

Lỗ hổng của Liverpool

Ba tháng qua ở Anfield, Arne Slot chi tiêu mạnh tay để nâng cấp hàng công - thứ vũ khí ông cho là còn thiếu trong mùa ra mắt đầy ấn tượng. Sự xuất hiện của Hugo Ekitike và Florian Wirtz thổi làn gió mới, và chỉ mất bốn phút ở Wembley để Ekitike mở tài khoản bàn thắng.

Nhưng trận thua Crystal Palace trên chấm luân lưu lại phơi bày nghịch lý: Liverpool tấn công nhiều hơn, sáng tạo hơn, song cũng mong manh hơn. Slot thừa nhận thẳng thắn: “Chúng tôi giờ tạo ra nhiều cơ hội hơn mùa trước, nhưng đồng thời cũng thủng lưới nhiều hơn”.

Những đối thủ cạnh tranh chắc hẳn sẽ mỉm cười khi chứng kiến bộ mặt này. Các khoản đầu tư khủng không lập tức tạo ra một cỗ máy chiến thắng, mà mới chỉ là viên gạch đầu tiên để huấn luyện viên ghép nên bức tranh tổng thể.

Salah tịt ngòi trong thất bại của Liverpool trước Crystal Palace.

CĐV từng mơ Wirtz và Ekitike sẽ “ăn ý” ngay lập tức như Barnes - Beardsley ngày nào. Nhưng lịch sử cũng chứng minh: không có Steve McMahon và Ronnie Whelan quét dọn tuyến giữa, bộ ba huyền thoại ấy khó mà thăng hoa.

Liverpool hiện nay cũng cần sự cân bằng ấy từ Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister - hai cái tên vắng mặt trong đội hình xuất phát trước Palace. Không có họ, hệ thống của Slot lộ rõ lỗ hổng.

Van Dijk và Konate phải vật lộn trước Jean-Philippe Mateta cùng các mũi nhọn Palace. Dominik Szoboszlai thua tranh chấp, Curtis Jones bỏ quên nhiệm vụ bọc lót. Ngược lại, Adam Wharton của Palace chơi xuất sắc đến mức khó hiểu khi chưa được các CLB Champions League săn đón.

Những vấn đề tồn đọng

Thêm vào đó, Liverpool vừa mang về hai hậu vệ biên có xu hướng chơi như tiền vệ cánh, còn Wirtz thiên hẳn về tấn công. Điều đó khiến Slot càng đau đầu để tìm lại sự cân bằng mà Liverpool mùa trước sở hữu - một tập thể thực dụng, kiểm soát tốt và biết “khóa” trận đấu sau khi dẫn bàn.

Thất bại trước Crystal Palace là lời cảnh báo cho Liverpool.

Mùa hè này, mọi quyết định của Slot đều cho thấy ông muốn đội bóng sắc bén hơn, đủ khả năng ghi 2-3 bàn chỉ trong nửa giờ đầu. Vấn đề là, như trước Palace, họ cũng có thể để thủng lưới nhanh không kém.

“Chúng tôi không để đối phương tạo nhiều cơ hội, nhưng lại nhận nhiều bàn thua. Cần thêm thời gian để thích nghi”, Slot nói.

Dẫu vậy, vẫn có những điểm sáng đáng giá. Wirtz chơi thanh thoát và sáng tạo ở trung tuyến, Ekitike mang lại cảm giác đây sẽ là bản nâng cấp đáng kể so với Darwin Nunez. Chỉ sau hai tuần, anh cho thấy khả năng di chuyển, làm tường và liên kết lối chơi, khiến người ta liên tưởng tới Alexander Isak.

Liverpool đầu mùa sẽ mang lại cho người hâm mộ thứ bóng đá đầy adrenaline - vừa bùng nổ, vừa chứa đựng rủi ro. Họ bước vào mùa giải với dàn cầu thủ chất lượng hơn, nhưng nhiệm vụ của Slot giờ không còn là chi tiền, mà là biến tập thể đắt giá này thành một cỗ máy chiến thắng thực thụ.