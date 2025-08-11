Tạm biệt, Darwin Nunez

Liverpool khép lại một chương đầy màu sắc với Darwin Nunez.

Darwin Nunez rời Anfield để tới Al-Hilal với mức phí 46,2 triệu bảng.

Trung phong người Uruguay rời Anfield để tới Al-Hilal với mức phí 46,2 triệu bảng, mang theo những kỷ niệm khó quên - đôi khi là những bàn thắng bùng nổ, đôi khi là những pha bỏ lỡ khiến khán giả ôm đầu. Với Nunez, cảm xúc của người hâm mộ luôn dao động giữa phấn khích tột độ và ngán ngẩm cực độ, và chính sự mâu thuẫn ấy tạo nên dấu ấn đặc biệt mà không một cầu thủ nào khác ở Liverpool có thể tái hiện.

Bản hợp đồng kỷ lục nhưng không theo khuôn mẫu

Mùa hè 2022, Nunez cập bến Liverpool với cái mác “người thay thế cả Sadio Mane và Roberto Firmino”, kèm mức phí kỷ lục 64 triệu bảng (có thể lên tới 85 triệu). Anh ra mắt hoàn hảo ở Community Shield khi ghi bàn vào lưới Man City, trong khi Erling Haaland bên kia chiến tuyến tịt ngòi. Thế nhưng, quỹ đạo sự nghiệp của hai người rẽ theo hai hướng trái ngược: Haaland bùng nổ với hơn 120 bàn thắng, còn Nunez dừng ở con số 39 bàn cho Liverpool sau hai mùa giải.

Nhưng đánh giá Nunez chỉ qua số bàn thắng là bỏ qua phần cốt lõi nhất của anh. Nunez không phải mẫu “sát thủ vòng cấm” kiểu cổ điển, càng không phải một máy ghi bàn ổn định. Anh là cơn gió lạ - và đôi khi là cơn bão - trên hàng công, với tốc độ, sức mạnh và khả năng tạo ra hỗn loạn cho mọi hàng thủ.

Jurgen Klopp từng bị chinh phục bởi những gì Nunez làm trong màu áo Benfica, đặc biệt là khi khiến Virgil van Dijk khốn đốn ở Champions League 2022. Ông chọn anh thay vì Alexander Isak, tin rằng tốc độ, chiều cao và sự bền bỉ sẽ tạo nên một “trung phong khác biệt” cho Liverpool.

Và đúng là khác biệt thật. Nunez tung ra nhiều cú sút hơn bất cứ ai ở Premier League trong hai mùa đầu. Trận gặp Chelsea tháng 1/2024 là minh chứng sống động: anh không ghi bàn nhưng sút trúng khung gỗ 4 lần - một kỷ lục Premier League - đồng thời khiến hàng thủ đối phương vỡ vụn.

Sự nghiệp ở Liverpool của Nunez bị kìm hãm bởi cả yếu tố kỷ luật và chiến thuật.

Thế nhưng, “vũ khí hỗn loạn” này không phải lúc nào cũng mang lại chiến thắng. Sự vô duyên trước khung thành khiến anh bị gắn mác “chân gỗ” trong nhiều thời điểm. Michael Owen từng thẳng thắn chê pha lốp bóng vào lưới Brentford của Nunez là “cú dứt điểm một-trong-mười” và tự hỏi vì sao anh không chọn cách đơn giản hơn. Nhưng nếu làm thế, anh đã không còn là Darwin Nunez.

Sự nghiệp ở Liverpool của Nunez bị kìm hãm bởi cả yếu tố kỷ luật và chiến thuật. Thẻ đỏ ngay trận ra mắt Premier League vì húc đầu Joachim Andersen là khởi đầu tệ hại. Klopp từng thử nghiệm anh ở cánh trái, phần vì muốn tận dụng tốc độ, phần vì chưa tin tưởng giao vai trò trung phong.

Klopp công khai bảo vệ học trò, nhưng dần mất kiên nhẫn khi hiệu suất không cải thiện. Cuối mùa 2023/24, Nunez chỉ đá chính một trong bảy trận cuối.

Sự thay đổi lớn nhất đến khi Arne Slot lên thay Klopp. Nhà cầm quân Hà Lan ưa lối chơi kiểm soát, không dựa vào sự hỗn loạn. Nunez bị đẩy xuống hàng thứ ba trong lựa chọn ở vị trí tiền đạo, sau Diogo Jota và Luis Diaz, chỉ đá chính 8 trận Premier League mùa 2024/25. Slot thậm chí công khai phê bình anh, và Nunez đã muốn ra đi từ tháng 1.

Từ kỳ vọng đến kết thúc lặng lẽ

Bảy bàn sau 47 trận mùa trước là con số quá khiêm tốn cho một trung phong kỷ lục. Bàn thắng gần nhất của anh ở Liverpool lại là một pha bóng hài hước: cú phá bóng của thủ môn Sheffield United bật vào đùi anh rồi đi vào lưới. Dù vậy, những con số khô khan không thể xóa nhòa hình ảnh một Nunez luôn chơi với năng lượng tràn đầy, dù kết quả ra sao.

Anh rời Premier League với kỷ lục khó tin: 14 lần sút trúng khung gỗ trong quãng thời gian thi đấu không nhiều - một minh chứng cho việc anh luôn ở gần bàn thắng, nhưng không phải lúc nào cũng chạm được tới.

Với các hậu vệ đối phương, Nunez là nỗi ám ảnh bởi sự khó đoán; với CĐV Liverpool, anh là nguồn cảm xúc thuần khiết - dù đôi lúc là cảm xúc… tức giận. Anh có thể khiến cả sân Anfield bùng nổ chỉ bằng một pha bứt tốc, hoặc khiến tất cả thở dài với một cú dứt điểm vô duyên.

Rời Liverpool, Nunez mang theo di sản của một cầu thủ vĩ đại theo cách kỳ quặc. Anh không phải huyền thoại về thành tích, nhưng là một nhân vật mà người ta sẽ kể lại với nụ cười vừa yêu thương vừa lắc đầu.

Saudi Pro League có thể chưa hình dung hết về cơn bão sắp đổ bộ. Nhưng ở Anfield, sự vắng mặt của Darwin Nunez sẽ để lại một khoảng trống - không chỉ trên hàng công, mà cả trong trái tim những người yêu thứ bóng đá đầy cảm xúc, nơi sự hỗn loạn cũng có thể trở thành một vẻ đẹp riêng.