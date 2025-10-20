Tiền đạo 'bụng bia' tạo cột mốc khó tin ở V.League

Đây là trận thứ 2 liên tiếp Xuân Tiến vào sân từ ghế dự bị và đều lập công đúng ở phút 69 - con số dường như trở thành "điểm hẹn may mắn" của anh. Ở vòng đấu trước, cũng chính tiền đạo này ghi bàn giúp Thể Công Viettel cầm hòa Ninh Bình 1-1.