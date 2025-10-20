Tiền đạo 'bụng bia' tạo cột mốc khó tin ở V.League

|
Đây là trận thứ 2 liên tiếp Xuân Tiến vào sân từ ghế dự bị và đều lập công đúng ở phút 69 - con số dường như trở thành "điểm hẹn may mắn" của anh. Ở vòng đấu trước, cũng chính tiền đạo này ghi bàn giúp Thể Công Viettel cầm hòa Ninh Bình 1-1.
Pha cởi áo ăn mừng khi đó khiến cư dân mạng dậy sóng vì "vòng bụng bia" của Xuân Tiến, nhưng trên sân cỏ, anh lại chứng minh giá trị bằng phong độ ấn tượng.
Và ở vòng 7, "gà son bụng bia" của Thể Công Viettel tiếp tục tái hiện kịch bản quen thuộc. Anh vào sân thay người, ghi bàn ở phút 69, giúp đội nhà gỡ hòa 1-1 trước khi hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục trước SHB Đà Nẵng.
Bàn thắng của Xuân Tiến tạo động lực cho Thể Công Viettel thi đấu hứng khởi. Tiền đạo Nhậm Mạnh Dũng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 vào phút 80. Chiến thắng giúp đội bóng áo lính vươn lên xếp nhì bảng với 15 điểm, kém 2 điểm so với CLB Ninh Bình.
Trận đấu giữa Thể Công Viettel - SHB Đà Nẵng gay cấn từ những phút đầu tiên. Thủ môn Bùi Tiến Dũng có tình huống băng ra quả cảm, ngăn chặn được cơ hội ghi bàn của đội chủ nhà. Song, anh phải rời sân bằng cáng và được chẩn đoán chấn thương đầu gối.
Trận này Thể Công Viettel thi đấu lấn lướt nhưng vấp phải tinh thần quả cảm của đội khách. SHB Đà Nẵng có bàn mở tỉ số ở phút 37 sau tình huống Milan Makaric chớp thời cơ nhanh từ sai lầm của hậu vệ Đinh Viết Tú.
HLV Velizar Popov như thường lệ vẫn rất nhiệt huyết khi chỉ đạo ở khu vực kỹ thuật.
Vị HLV người Bulgaria phải nhận thẻ vàng sau một tình huống được xác định có động tác xô đẩy đối với trọng tài thứ 4.
