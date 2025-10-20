Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ Đà Nẵng truyền tay nhau ‘mẩu giấy lạ’

  • Thứ hai, 20/10/2025 21:30 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Mẩu giấy được cho là chỉ đạo chiến thuật của ban huấn luyện CLB Đà Nẵng được các cầu thủ truyền tay nhau ở những phút cuối trận gặp Thể Công Viettel tại vòng 7 V.League 2025/26 tối 20/10 trên sân Hàng Đẫy.

Các cầu thủ Đà Nẵng truyền tay nhau mẩu giấy có chỉ đạo chiến thuật từ HLV Lê Đức Tuấn.

Những phút cuối trận đấu giữa Thể Công Viettel và Đà Nẵng, một hình ảnh thú vị được ghi lại đó là các cầu thủ đội khách chuyền tay nhau một mẩu giấy nhỏ. Tờ giấy được cho là chứa chỉ đạo chiến thuật khẩn cấp từ ban huấn luyện đội bóng sông Hàn gửi vào sân trong thời điểm đội đang bị dẫn ngược 1-2.

Theo quan sát, mẩu giấy được truyền qua 3 cầu thủ trước khi tới tay trung vệ Kim Dong-su và thủ môn Văn Biểu. Hành động tưởng như nhỏ bé nhưng thể hiện nỗ lực của ban huấn luyện Đà Nẵng trong việc xoay chuyển tình thế khi đội đang bị đối thủ dồn ép.

Trước đó, Đà Nẵng nhập cuộc khá tốt và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi thủ môn Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng sau pha va chạm trên không và buộc phải rời sân bằng cáng.

Sự cố này khiến thế trận của đội khách bị ảnh hưởng đáng kể. Người vào thay, thủ môn trẻ Văn Biểu, dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp khung gỗ của đội bóng sông Hàn đứng vững.

Thể Công Viettel tận dụng tốt lợi thế sân nhà để ghi liên tiếp hai bàn thắng do công của Xuân Tiến và Mạnh Dũng, qua đó lội ngược dòng thắng 2-1. Dù nỗ lực điều chỉnh chiến thuật trong hiệp hai, các cầu thủ Đà Nẵng vẫn không thể tạo ra bất ngờ.

Với chiến thắng này, Thể Công Viettel tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn giậm chân ở nhóm cuối với chỉ 5 điểm sau 7 vòng đấu.

NXB Công Thương giới thiệu cuốn "Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo", nghiên cứu những kỹ năng quản trị và phong cách lãnh đạo của ông Park, thứ đã góp phần tạo nên thành công của ông ở tuyển Việt Nam ngày nay.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng

Tối 20/10, thủ thành Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng trong chuyến làm khách của Đà Nẵng trước Thể Công Viettel ở vòng 7 V.League 2025/26 và phải rời sân bằng cáng.

2 giờ trước

Mai Hoa

  • Bùi Tiến Dũng

    Bùi Tiến Dũng

    Bùi Tiến Dũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa tại V.League 1. Thủ môn Tiến Dũng đã có 3 lần bắt chính cho đội tuyển U20 Việt Nam tại giải vô địch U20 FIFA World Cup 2017. Với thành tích thi đấu cùng với Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đoạt Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 125 do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký.

    Bạn có biết: Tiến Dũng bắt đầu đến với bóng đá với vị trí trung vệ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thường Xuân. Do thiếu học viên vị trí thủ môn nên Tiến Dũng được động viên và hướng dẫn tập luyện cho vị trí này.

    • Ngày sinh: 28/2/1997
    • Quê quán: Thanh Hoá
    • Chiều cao: 1.81 m
    • Vị trí: Thủ môn

