Tiệm trà đạo kết hợp giặt sấy 'độc lạ' ở TP.HCM

Nằm trong tiệm giặt sấy ở phường Tân Định, quầy trà của Đăng Khương kết hợp hai dịch vụ tưởng chừng chẳng liên quan, trở thành nơi người lạ ngồi lại, trò chuyện bên những tách trà.

Nằm ngay điểm giao giữa hai con hẻm trên đường Trần Quý Khoách (phường Tân Định, TP.HCM), một quầy trà nép mình bên trong tiệm giặt sấy. Giữa tiếng máy giặt, máy sấy, người chủ chậm rãi pha trà, trò chuyện cùng khách, tạo nên khung cảnh ít ai ngờ tới.

Đứng sau ấm trà là Đăng Khương, người làm công việc trong lĩnh vực phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, tưởng chừng không liên quan đến chuyện thưởng trà. Những ngày đầu mở quầy, anh còn ngại nhận tiền của khách. Đến nay, anh vẫn duy trì việc pha trà miễn phí mời mọi người.

“Tôi muốn các bạn đến đây dùng thử. Nếu các bạn thích, hãy quay lại, lúc đó bạn trả tiền thì tôi sẽ đỡ ngại hơn”, Khương, chủ tiệm trà và giặt sấy Extra Care, chia sẻ.

Không gian tiệm nhỏ kết hợp ánh sáng vàng tạo không khí ấm áp.

Khách tìm đến quầy trà thuộc nhiều ngành nghề, có người trước đó chưa từng quen biết nhau. Bên những tách trà, họ có thể ngồi hàng giờ, chia sẻ đủ chuyện trên đời. Giữa không gian vốn dành cho một công việc thường nhật, quầy trà nhỏ dần trở thành điểm hẹn của những cuộc trò chuyện không cần hẹn trước.

Thử nghiệm

Trà tại tiệm được phục vụ theo set, với hai lựa chọn chính là trà Gongfu (trà Công Phu) và trà cold brew. Trong đó, trà Gongfu là phương pháp pha trà truyền thống của Trung Quốc, sử dụng lượng trà tương đối lớn trong ấm nhỏ, hãm trong thời gian ngắn và chắt nước qua nhiều lượt.

Menu đa dạng các loại trà từ trà Gongfu đến trà cold brew.

Mỗi set trà Gongfu có giá khoảng 100.000-250.000 đồng, dành cho một người. Nếu dùng chung cho hai người, khách trả thêm 60.000 đồng.

Theo cách pha trà truyền thống, sau khi tráng trà để làm ẩm lá, trà tiếp tục được hãm để lấy nước uống. Với một số loại trà, người pha có thể bỏ lượt nước đầu tiên sau khi hãm, tùy loại trà và cách thưởng thức. Khương muốn khách trực tiếp nếm thử để cảm nhận sự khác biệt giữa các lượt nước, qua đó hiểu thêm về cách pha và thưởng thức trà.

Trà thường được dùng kèm các loại mứt. Tuy nhiên, tiệm vẫn đang thử nghiệm để tìm ra sự kết hợp phù hợp giữa từng loại trà và mứt. Chủ tiệm mời khách dùng thử, lắng nghe cảm nhận rồi mới cân nhắc lựa chọn đưa vào menu. Bên cạnh trà Gongfu, quán còn có set trà cold brew dành cho một đến hai người, với giá khoảng 45.000-55.000 đồng.

Bích Thảo cùng bạn biết đến tiệm nhờ các bài đăng trên mạng xã hội.

Bích Thảo (phường Tân Hưng, TP.HCM) biết đến quán qua một bài đăng trên mạng xã hội. Thảo ấn tượng với không gian mà cô mô tả là "trầm và chậm", khác với nhiều quán cà phê hiện nay vốn chú trọng yếu tố chụp ảnh, check-in.

"Trà tại đây thuộc phân khúc chất lượng cao, có hương vị khác với những loại trà phổ thông thường", Thảo cho biết. Điều này cũng khiến cô cảm nhận được sự chọn lọc của chủ quán đối với nguyên liệu.

Dù vậy, việc lựa chọn trà và xây dựng menu vẫn là quá trình thử nghiệm. Thừa nhận chưa có kinh nghiệm trong ngành F&B, chủ quán Đăng Khương cho biết từng đắn đo khi định giá, không biết mức tiền đưa ra đã tương xứng với trải nghiệm dành cho khách hay chưa. Vì thế, trong thời gian đầu, anh còn ngại nhận tiền của khách. Ngay cả khoản phụ thu đã ghi trên menu, đôi khi anh cũng chưa thu đúng như dự kiến.

Với Khương, tiệm trà kết hợp giặt sấy không phải nguồn thu nhập chính. Công việc trong lĩnh vực an ninh mạng giúp anh duy trì cuộc sống, đồng thời có điều kiện theo đuổi niềm đam mê trà. Nhờ vậy, anh có thể dành thời gian thử nghiệm cách pha, tìm hiểu sự kết hợp giữa trà và món ăn kèm, cũng như điều chỉnh cách phục vụ dựa trên phản hồi của khách.

"Đông khách không hẳn là điều đáng mừng"

8 máy giặt sấy được bố trí bên trong tiệm để phục vụ khách.

Ban đầu, Khương muốn mở một tiệm trà nhưng không muốn nơi này mang không khí quá nghiêm túc hay nặng tính lễ nghi. Vì vậy, Khương nghĩ đến việc kết hợp trà với một hoạt động đời thường, có âm thanh nhưng không quá ồn ào, để mọi người vẫn có thể ngồi lại cùng nhau. Đó là lý do những chiếc máy giặt, máy sấy xuất hiện ngay trong tiệm trà.

Dịch vụ giặt sấy tại đây vận hành hoàn toàn tự động, với giá 50.000 đồng cho một lần giặt và 20.000 đồng cho một lần sấy, đã bao gồm nước giặt và nước xả. Mỗi lần giặt có thể xử lý khoảng 10 kg quần áo.

Sự kết hợp giữa hai dịch vụ tưởng chừng không liên quan khiến tiệm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với Khương, việc quán bất ngờ đông khách không hẳn là điều đáng mừng. Khương muốn dành sự quan tâm cho từng người, từ việc giới thiệu trà đến trò chuyện và lắng nghe cảm nhận của khách. Khi lượng khách quá đông, anh lo mình khó có thể chăm sóc chu đáo tất cả khách hàng.

Cứ khoảng 10-15 phút, Khương lại đến từng bàn châm thêm nước cho ấm trà, tranh thủ hỏi han và trò chuyện với khách. Việc phục vụ vì thế không dừng lại ở chuyện mang trà ra bàn, mà còn là cách anh duy trì sự kết nối với những người tìm đến quán.

Cẩm Tú tò mò với mô hình trà kết hợp giặt sấy.

Cẩm Tú cùng bạn ghé tiệm từ khoảng 17h. Ban đầu, cả hai đến vì tò mò về mô hình kết hợp trà và giặt sấy, nhưng rồi ngồi trò chuyện với những vị khách xa lạ đến gần 20h. “Lúc đầu tôi tới vì tò mò, nhưng rồi nói chuyện đến mức thời gian trôi qua lúc nào không hay”, Cẩm Tú chia sẻ.

Nhờ những lần trò chuyện tại đây, Đăng Khương quen Dũng, một kiến trúc sư đồng thời là chủ một câu lạc bộ origami. Những tác phẩm gấp giấy của anh Dũng hiện diện trong không gian quán, lưu lại dấu vết của một mối liên hệ bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Cũng như cách trà và giặt sấy cùng tồn tại dưới một mái nhà, những con người có công việc, sở thích và lý do ghé quán khác nhau đôi khi lại tìm thấy sự đồng điệu ở nơi không ngờ tới.

Sau 20h, khi vị khách cuối cùng rời đi, Khương lại trở về với công việc dọn dẹp quen thuộc. Tiệm trà vẫn còn nhiều điều để thử nghiệm, từ cách pha trà đến trải nghiệm dành cho khách.

Các chi tiết trang trí khắp tiệm đều được Đăng Khương lựa chọn kĩ lưỡng.