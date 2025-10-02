Tiêm kích tàng hình thế hệ 6 của Trung Quốc lộ diện

Ảnh rò rỉ cho thấy tiêm kích J-50 đã thay đổi thiết kế, loại bỏ cảm biến ngoài và tập trung vào hệ thống tích hợp, phản ánh tốc độ phát triển nhanh của chương trình máy bay thế hệ mới.

Bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy diện mạo mới của của tiêm kích tàng hình J-50 thế hệ thứ 6. Ảnh: Handout.

Những bức ảnh chụp từ sườn một chiếc tiêm kích xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn, cho thấy có thể đây là nguyên mẫu mới của dòng máy bay tàng hình thế hệ thứ 6 J-50. Điểm khác biệt đáng chú ý nhất: máy bay không còn gắn ống đo dữ liệu không khí ở mũi, theo SCMP.

Các bức ảnh rõ nét, lan truyền ngày 25/9, ghi lại hình ảnh một tiêm kích không đuôi trên đường băng. Thiết kế này phù hợp với mô hình chiến đấu cơ thế hệ 6 do Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (Shenyang Aircraft Corporation) phát triển, thường được gọi là J-50. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc chưa xác nhận tính xác thực của hình ảnh.

Từ tháng 12 năm ngoái, J-50 từng nhiều lần bị bắt gặp bay thử với một ống đo dữ liệu không khí gắn ở mũi - thiết bị giúp ghi lại thông tin chính xác về tốc độ và các thông số chuyến bay. Việc bỏ chi tiết này, theo các nhà quan sát quân sự Trung Quốc, có thể cho thấy chương trình đã đạt tiến triển quan trọng.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping nhận định, nếu ảnh là thật, đây có thể là nguyên mẫu thứ hai của J-50, trong đó chức năng đo dữ liệu đã được tích hợp vào hệ thống cảm biến bên trong, thay vì phải gắn ngoài.

“J-20 trước đây cũng từng thử nghiệm với ống đo dữ liệu, nhưng khi bước vào giai đoạn cải tiến, chi tiết đó bị loại bỏ”, ông so sánh.

Ngoài việc loại bỏ ống đo, hình ảnh mới cũng hé lộ buồng lái dạng vòm liền khối, thiết kế một chỗ ngồi. Trước đó, do phần tán kính dài, nhiều người cho rằng J-50 có thể là thiết kế hai chỗ ngồi.

Theo chuyên gia hàng không Fu Qianshao, không loại trừ khả năng nhà sản xuất đang phát triển song song cả phiên bản một chỗ và hai chỗ. “Nếu có bản hai chỗ, phi công thứ hai có thể phụ trách điều phối tác chiến và kiểm soát máy bay không người lái trong hệ thống ‘đồng hành trung thành’ (loyal wingman). Trong khi bản một chỗ sẽ chuyên cho nhiệm vụ thọc sâu hoặc chiếm ưu thế trên không”.

Trong khi Trung Quốc giữ im lặng, chỉ để lộ các bức ảnh thử nghiệm, Mỹ đã công khai tiến độ. Tổng thống Donald Trump hồi tháng 3 thông báo Boeing sẽ chế tạo dòng tiêm kích mới thay thế F-22 trong chương trình Thống trị Trên không Thế hệ Tiếp theo (NGAD).

Tuần trước, tướng David Allvin, tham mưu trưởng Không quân Mỹ, cho biết Mỹ đã bắt đầu sản xuất tiêm kích thế hệ 6 F-47, dự kiến sẽ cất cánh vào năm 2028.

Trong vài tháng gần đây, hình ảnh một loại tiêm kích không đuôi khác, được cho là J-36 do Tập đoàn Máy bay Thành Đô phát triển, cũng xuất hiện, cho thấy Trung Quốc đang triển khai song song nhiều dự án thế hệ 6.