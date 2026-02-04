Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiệm bánh ở trung tâm TP.HCM cháy trơ khung lúc rạng sáng

  • Thứ tư, 4/2/2026 13:07 (GMT+7)
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã gây hư hỏng khoảng 200 m² diện tích tiệm bánh. Nhiều hàng hóa và trang thiết bị trong tiệm bị thiêu rụi.

Sáng 4/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm sản xuất bánh trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn gần giao lộ Tây Hòa, phường Phước Long, TP.HCM khiến người dân trong khu vực hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc rạng sáng cùng ngày, khói lửa bất ngờ bốc lên từ tiệm chuyên kinh doanh bánh kem, bánh ngọt. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan nhanh, bao trùm toàn bộ cửa hàng.

Chay anh 1

Hình ảnh tiệm bánh sau vụ cháy.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong tiệm chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, các biện pháp chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy từ nhiều hướng, kịp thời khống chế đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan sang các nhà dân lân cận.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khoảng 200 m² diện tích tiệm bánh bị ảnh hưởng. Phần lớn hàng hóa và trang thiết bị bên trong tiệm bánh bị thiêu rụi.

Đến sáng cùng ngày, Công an phường Phước Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.

