Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ kho hàng ở Nha Trang

  • Chủ nhật, 1/2/2026 17:25 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại trụ sở Công ty Cổ phần Đại Thuận, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thiêu rụi toàn bộ kho hàng và tài sản bên trong.

Trưa 1/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại trụ sở Công ty Cổ phần Đại Thuận (số 42 đường Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thiêu rụi toàn bộ tài sản trong kho hàng và khu vực văn phòng. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy công ty thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân sống xung quanh phát hiện mùi khét, sau đó thấy khói và lửa bốc lên từ bên trong trụ sở công ty. Người dân nhanh chóng báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để khống chế đám cháy bước đầu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường phối hợp lực lượng dân phòng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực xảy ra cháy để phục vụ công tác chữa cháy. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương dập lửa.

Sau một thời gian, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Khu vực xảy ra hỏa hoạn được xác định là kho hàng của công ty. Do vụ việc xảy ra vào ngày Chủ nhật nên không có người làm việc tại đây, vì vậy không ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa bên trong kho bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Cháy lớn ở Củ Chi

Một bãi đất trống ven đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi, TP.HCM được quây tôn, bên trong chứa nhiều máy móc và vật dụng phục vụ xây dựng đã bốc cháy vào sáng 31/1.

27:1649 hôm qua

Liên tiếp cháy lớn cận Tết, Công an TP.HCM cảnh báo 'nóng'

Công an TP.HCM cho biết nguy cơ cháy nổ trong dịp cận Tết được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng nếu người dân không chủ động các biện pháp phòng ngừa.

09:16 30/1/2026

Cháy xe bồn chở xăng ở Nhà Bè, TP.HCM

Xe bồn chở xăng trên đường Dương Cát Lợi (xã Nhà Bè) bỗng bất ngờ cháy, lửa bùng lên dữ dội. Lực lượng chức năng nhanh chóng tham gia dập lửa.

12:49 28/1/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://tienphong.vn/chay-lon-thieu-rui-toan-bo-kho-hang-mot-cong-ty-o-nha-trang-post1817650.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nha Trang Khánh Hòa Nha Trang Cháy Nha Trang Cháy Cháy lớn Khánh Hòa Kho hàng

