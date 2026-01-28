Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy xe bồn chở xăng ở Nhà Bè, TP.HCM

  • Thứ tư, 28/1/2026 12:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Xe bồn chở xăng trên đường Dương Cát Lợi (xã Nhà Bè) bỗng bất ngờ cháy, lửa bùng lên dữ dội. Lực lượng chức năng nhanh chóng tham gia dập lửa.

Chay xe bon anh 1

Hiện trường vụ việc.

Trưa 28/1, trên Đường Dương Cát Lợi (đoạn gần Huỳnh Tất Phát), xã Nhà Bè, TP.HCM xảy ra sự cố xe bồn chở xăng khoáng M95 sau khi nhận hàng tại Tổng kho và di chuyển ra khỏi kho khoảng gần 1 km thì bị cháy.

Theo Người Lao Động, sự việc xảy ra lúc hơn 11 giờ, nam tài xế lái xe bồn chở xăng chạy trên đường Dương Cát Lợi thì phía sau xe lửa bất ngờ bùng lên, cháy dữ dội. Tài xế sau đó dừng xe lại, hô hoán nhờ hỗ trợ dập lửa nhưng lửa cháy nhanh, cột khói bốc cao, lan sang trụ điện bên cạnh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến 12 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy trở lại.

Chay xe bon anh 2

Lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt đám cháy.

Theo Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, ngay khi sự việc xảy ra, các lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp của Thành phố đã khẩn trương xử lý dập tắt đám cháy cùng sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ lực lượng PCCC của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Đến nay, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Sự cố này xảy ra bên ngoài phạm vi của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và không ảnh hưởng đến an toàn của Tổng kho.

