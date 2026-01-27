Kịp thời dập tắt đám cháy tại tiệm rượu trên đường Hai Bà Trưng, TPHCM

Chiều 27/1, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại một tiệm rượu trên đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận tầng 2 để dập lửa. Ảnh: Nguyễn Quý/TTXVN





Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, khói đen bất ngờ bốc ra từ tầng 2 của tiệm rượu tại số 369 đường Hai Bà Trưng.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Do bên trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ trong ít phút khói đen bao trùm toàn bộ không gian cửa hàng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các chiến sĩ trang bị mặt nạ phòng độc, tiếp cận sâu bên trong để phun nước khống chế đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan sang các nhà cao tầng liền kề.

Giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Ảnh: Nguyễn Quý/TTXVN

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm trên trục đường huyết mạch khiến giao thông khu vực bị ùn ứ, di chuyển gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 17 giờ 25 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản trong tiệm rượu bị hư hỏng, ám khói.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.