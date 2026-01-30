Liên tiếp cháy lớn cận Tết, Công an TP.HCM cảnh báo 'nóng'

Công an TP.HCM cho biết nguy cơ cháy nổ trong dịp cận Tết được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng nếu người dân không chủ động các biện pháp phòng ngừa.

Trước việc liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng trên địa bàn TP.HCM trong thời gian gần đây, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt tại các khu dân cư giáp chợ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và tích trữ hàng hóa phục vụ Tết, Công an TP.HCM cho biết nguy cơ cháy nổ trong dịp cận Tết được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng nếu người dân không chủ động các biện pháp phòng ngừa.

Hình ảnh tan hoang sau vụ cháy 4 căn nhà sát chợ Nhị Thiên Đường rạng sáng 26/1.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), nguyên nhân cháy phổ biến xuất phát từ việc sử dụng điện quá tải, bố trí hàng hóa dễ cháy không bảo đảm khoảng cách an toàn với nguồn nhiệt, nguồn lửa, cũng như sự bất cẩn trong sinh hoạt, thờ cúng và đốt vàng mã.

Để hạn chế nguy cơ cháy nổ, người dân được khuyến cáo hạn chế sử dụng vật liệu dễ cháy trong nhà ở, không tồn trữ xăng, dầu, hóa chất dễ cháy trong khu dân cư; sắp xếp hàng hóa, vật dụng bảo đảm khoảng cách an toàn với bếp, bàn thờ, thiết bị điện sinh nhiệt và ổ cắm điện.

Công an TP.HCM cũng lưu ý người dân sử dụng hệ thống điện đúng kỹ thuật, không câu mắc điện tùy tiện, không dùng dây dẫn không phù hợp với công suất thiết bị, không che chắn bóng đèn, ổ cắm bằng vật liệu dễ cháy; đồng thời lắp đặt cầu dao, aptomat, thiết bị chống quá tải, chống rò điện cho từng khu vực.

Lực lượng cảnh sát hướng dẫn người dân chữa cháy. Ảnh: C.A.

Mỗi hộ gia đình nên chủ động lắp đặt thiết bị báo cháy tại khu vực có nguy cơ cao như bếp, kho, garage và trang bị từ 1 tới 2 bình chữa cháy xách tay để kịp thời xử lý khi sự cố mới phát sinh.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn khi thờ cúng và đốt vàng mã, bố trí bàn thờ cách xa hàng hóa, vật liệu dễ cháy; không thắp hương, đèn thờ qua đêm tại khu vực có kho hàng, xưởng sản xuất; chỉ đốt vàng mã tại nơi quy định, thông thoáng, có người trông coi và dập tắt hoàn toàn sau khi đốt.

Ngoài ra, cần ngắt điện khu vực sản xuất, kinh doanh khi nghỉ hoặc ngoài giờ làm việc để hạn chế nguy cơ chập điện gây cháy.

Công an TP.HCM nhấn mạnh phòng cháy là trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tích trữ hàng hóa, sử dụng điện tăng cao dịp cận Tết. Việc chấp hành nghiêm các quy định và khuyến cáo về an toàn PCCC không chỉ giúp bảo vệ tài sản, tính mạng của mỗi gia đình mà còn góp phần bảo đảm an toàn chung cho khu dân cư.

Liên tiếp nhiều vụ cháy cận Tết Rạng sáng 26/1, khói lửa bất ngờ bốc lên từ các ki-ốt kinh doanh giày dép tại khu vực chợ Nhị Thiên Đường, TP.HCM. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng sang các nhà dân liền kề trên đường Hoàng Minh Đạo. Vụ cháy khiến 4 căn nhà bị hư hại nặng gồm các số 87, 89, 91 và 34 đường Hoàng Minh Đạo. Các căn nhà này chủ yếu kinh doanh giày dép, hàng hóa phục vụ thị trường Tết tại khu vực chợ Nhị Thiên Đường. Chỉ tính riêng trong ngày 28/1, tại TP.HCM đã xảy ra ít nhất 3 vụ cháy gây nhiều thiệt hại. Vụ thứ nhất là xe bồn chở xăng M95 cháy trong khu dân cư sau đó lan ra xưởng sản xuất cơm cháy khiến nhiều tài sản hư hỏng, hai xe ôtô bị thiêu rụi. Vụ thứ hai là cháy tại khu nhà trọ khiến 4 phòng trọ của công nhân bị hư hỏng nặng nề. Vụ thứ ba là cháy xưởng sản xuất nhựa, pallet trong khu dân cư. Các vụ cháy trên tuy không có thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn.