Nhà trọ 8 tầng ở Hà Nội cháy dữ dội

  • Thứ tư, 4/2/2026 11:02 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Rạng sáng 4/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ 8 tầng trên phố Khương Trung (Hà Nội).

Hình ảnh vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 4/2, tại nhà 8 tầng trong ngách 72/3 Khương Trung (phường Khương Đình, Hà Nội), xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng tum tòa nhà khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo cháy, Đội CC&CNCH Khu vực số 13 điều động hai xe chữa cháy, một xe máy chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Không lâu sau đó, đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Theo ghi nhận, công trình cao 8 tầng, diện tích hơn 50 m2 là nơi cho thuê trọ. Vụ việc không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Quá trình phát triển, sáng tạo và những góc khuất của đô thị ngày nay đã hiện rõ trong Metropolis. Theo tác giả, ​​mỗi mét vuông của đô thị chính là sự tương tác giữa môi trường, kiến trúc với cư dân sinh sống bên trong. Tác giả chỉ ra rằng đô thị là một thực thể biến đổi sống động, có khả năng vừa định hình lối sống, tư tưởng của các cư dân bên trong nó, lại vừa có thể thách thức các giá trị và hiểu biết của con người.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

