Những biến chứng nguy hiểm liên quan rượu bia

Tất niên là dịp gặp gỡ nhưng những cuộc nhậu kéo dài, rượu bia quá chén có thể biến niềm vui thành nỗi ám ảnh, để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe.

Uống rượu tác động tiêu cực lên tim mạch, hô hấp, hệ tiêu hóa và đặc biệt là gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan. Ảnh: Freepik.

Khoảng 18h ngày 29/1, tại một gia đình ở Đồng Tháp, bữa rượu đầu năm giữa 5 người đàn ông quen biết nhau nhanh chóng thành bi kịch. Chủ nhà N.V.S. (55 tuổi) cùng các anh N.V.H. (59 tuổi), L.T.H. (55 tuổi), N.V.T. (53 tuổi) và T.V.H. (46 tuổi) uống rượu tự ngâm thảo dược trong cuộc nhậu kéo dài nhiều giờ.

Bữa rượu hóa thảm kịch

Đến trưa hôm sau, 3 người bắt đầu mệt lả, khó chịu, phải nhập Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Một người diễn tiến nặng, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tử vong lúc 15h ngày 31/1. Cùng ngày, chủ nhà N.V.S. cũng khó thở, mệt mỏi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch và không qua khỏi vào 21h30.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ rượu ngâm quả mỏ quạ và nấm linh chi để giám định.

Trước đó, tháng 12/2025, các bác sĩ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận 6 bệnh nhân trong tình trạng rối loạn hô hấp, toan chuyển hóa nặng. Trong số này, hai người bị tổn thương thần kinh thị giác, một nạn nhân tử vong trước khi được cấp cứu.

Vụ việc bắt nguồn từ một bữa tiệc gia đình với 11 người tham dự. Có 7 người uống khoảng 5 lít rượu tự ngâm thảo dược, được giới thiệu là "rượu có nguồn gốc". Chỉ sau một đêm, các nạn nhân xuất hiện hàng loạt triệu chứng nguy hiểm như nhìn mờ, hoa mắt, chóng mặt, khó thở.

Khi được chuyển đến Trung tâm Chống độc ngày 18/12/2025, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu bệnh nhân dao động từ 44,6 đến 256,9 mg/dL. Đáng báo động, mẫu rượu được sử dụng chứa tới 30,3% methanol, trong khi ethanol - thành phần cồn uống được - chỉ chiếm 1,84%.

Rượu làm thay đổi hoạt động các chất dẫn truyền thần kinh, khiến người uống dễ mất kiểm soát hành vi, nói nhiều hơn, quyết định bốc đồng hơn. Ảnh: Freepik.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, khẳng định đây là rượu giả được pha từ cồn công nghiệp methanol. "Rượu tự nấu nếu có methanol cũng chỉ ở dạng vết, hoàn toàn không thể gây ngộ độc nặng. Với nồng độ như vậy, chắc chắn là cồn công nghiệp", ông nhấn mạnh.

Tỷ lệ tử vong do ngộ độc methanol tại Việt Nam lên tới khoảng 30% ngay cả khi được điều trị tại cơ sở chuyên sâu, và có thể chạm ngưỡng 50% ở vùng sâu, vùng xa.

Những biến chứng nguy hiểm liên quan đến rượu bia

Không chỉ rượu giả, ngay cả rượu bia thông thường cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sử dụng quá mức. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, chuyên khoa Nội, thành viên Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, hành trình của một ly rượu trong cơ thể con người phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ "uống một chút cho vui".

"Ethanol được hấp thu nhanh qua niêm mạc miệng, dạ dày và đặc biệt là ruột non, rồi theo máu đi khắp cơ thể, trong đó có não. Rượu làm thay đổi hoạt động các chất dẫn truyền thần kinh, khiến người uống dễ mất kiểm soát hành vi, nói nhiều hơn, quyết định bốc đồng hơn", bác sĩ Hoàng nói với Tri Thức - Znews.

Gan đóng vai trò "nhà máy xử lý" ethanol, nhưng tốc độ chuyển hóa có giới hạn. Khi uống nhanh, uống nhiều, acetaldehyde - chất độc trung gian - sẽ tích tụ, gây đau đầu, buồn nôn, tim đập nhanh, mệt mỏi kéo dài. Về lâu dài, rượu tác động tiêu cực lên tim mạch, hô hấp, hệ tiêu hóa và đặc biệt là gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan.

Theo bác sĩ Kim Anh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, viêm tụy cấp là một trong những biến chứng nguy hiểm liên quan đến rượu bia. Bệnh có thể chuyển từ đau bụng sang sốc, suy đa tạng và tử vong chỉ trong vài giờ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân viêm tụy cấp. Ảnh: BVCC.

"Nguyên nhân thường gặp nhất là uống rượu bia kéo dài, rối loạn chuyển hóa mỡ máu hoặc tắc mật do sỏi. Đáng lo là nhiều người từng cấp cứu vì viêm tụy nhưng vẫn tiếp tục uống rượu, dẫn tới tổn thương tụy mạn tính và để lại hậu quả lâu dài như đái tháo đường, suy dinh dưỡng", bác sĩ Kim Anh cho biết.

Các bệnh lý trên không chỉ là hệ quả của việc uống nhiều rượu bia mà còn liên quan chặt chẽ thói quen ăn uống vô độ trong các buổi tiệc. Những bữa ăn thịnh soạn giàu đạm, nhiều chất béo, kết hợp rượu bia, có thể trở thành "cú hích" kích hoạt các bệnh lý mạn tính, kể cả ở người ít uống rượu hoặc chỉ uống trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ cảnh báo sau tiệc tùng, nếu xuất hiện đau dữ dội vùng trên rốn, cơn đau tăng dần và kéo dài, kèm nôn ói nhiều không thuyên giảm, mệt lả, vã mồ hôi, chóng mặt hoặc thở nhanh, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.

Trong dịp lễ, Tết, người dân cần kiểm soát cả lượng rượu bia lẫn khẩu phần ăn. Việc ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, cùng với tiết chế rượu bia là yếu tố quan trọng, nhất là với người có bệnh nền như rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ.