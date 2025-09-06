Tiếc cho Trung Lùn

"Làm giàu với ma 2" có những điểm tiến bộ nhất định so với phần phim ra mắt một năm về trước. Thế nhưng, tác phẩm vẫn còn nhiều hạn chế ở kịch bản.

Sau khi trình làng khoảng 1 tuần, Làm giàu với ma 2 đã dắt túi hơn 50 tỷ. Thành tích này tỏ ra khả quan trong hoàn cảnh phim phải đối đầu bom tấn Mưa đỏ - cái tên làm dậy sóng phòng vé suốt nhiều ngày qua. Nhưng nếu so về thành tích với phần phim ra mắt một năm về trước, đây dường như đang là "bước lùi".

Ngoài chuyện doanh số, người xem cũng tranh luận về nội dung phim. Bên cạnh những ý kiến tỏ ra thích thú vì câu chuyện dễ tiếp cận, không ít khán giả phàn nàn về việc phim lan man với nhiều tình tiết thừa thãi. Trước phản ứng khán giả, ê-kíp Làm giàu với ma 2 mới đây quyết định tung ra bản phim mới, cắt gọt thời lượng so với bản dựng đầu tiên.

Tiếng cười dễ dãi?

Câu chuyện Làm giàu với ma 2 mở ra khi nhóm người gồm ông Nháy (Hoài Linh), Minh Gọn (Tuấn Trần), Giang (Võ Tấn Phát) và cặp đôi Tiền (Diệp Bảo Ngọc) - Đáng (La Thành), tình cờ vớt được một cái xác.

Nạn nhân là Anh Thư (Ngọc Xuân), mất tích đã gần một tuần. Linh hồn cô hiện lên, hứa sẽ trao cho cả nhóm chiếc nhẫn kim cương bạc tỷ nếu họ giúp đưa thi thể mình về quê. Tưởng chừng là công việc đơn giản, song chính lòng tham vô đáy đã khiến chuyến đi nảy sinh hàng loạt biến cố. Ai cũng có những toan tính, ý đồ riêng, rồi tìm mọi cách triệt hạ lẫn nhau hòng độc chiếm tiền thưởng.

Hoài Linh tái xuất trong Làm giàu với ma 2.

Được xây dựng theo cấu trúc hành trình, Làm giàu với ma 2 tạo ra nhiều khoảng đất trống để dàn nhân vật thoải mái bộc bạch suy nghĩ và tính cách. Trên chuyến xe chung, những mưu đồ riêng của mỗi cá nhân dần dần hiện rõ, kéo theo đó là sóng gió triền miên. Thử thách vừa là mồi lửa đốt cháy kiên nhẫn và lớp vỏ bọc ngụy trang của những cá nhân xấu tính, đầy thủ đoạn, mặt khác lại là tấm gương soi chiếu giá trị đạo đức con người trước mê lực khó chối bỏ của vật chất, tiền bạc.

Đây là ý tưởng nội dung đáng khen trong Làm giàu với ma 2. Mặc dù không mới, đội ngũ biên kịch vẫn cho thấy sự dụng công trong việc tạo nên câu chuyện có chiều sâu. Tác phẩm qua đó truyền tải thông điệp nhân văn đằng sau tiếng cười, khi lên án lòng tham và sự ích kỷ biến những con người bình thường trở nên mù quáng. Mặc khác, cách xây dựng nhân vật cũng cho thấy sự tiến bộ nhất định, khi họ hiện lên với động cơ, background chi tiết - điều còn thiếu sót ở phần phim ra mắt năm 2024.

Trung Lùn cũng tỏ ra nhạy bén khi mượn cấu trúc hành trình để biến Làm giàu với ma 2 đậm đà màu sắc hài hước, giải trí - yếu tố mở ra nhiều cơ hội giúp phim tiếp cận đại chúng. Loạt mảng miếng hài được phân bổ dày đặc nửa đầu phim, với đa dạng sắc thái, từ hài thoại cho tới hài tình huống...

Mặt khác, Trung Lùn cũng dụng công cài cắm nhiều hình ảnh, nét văn hóa miền Tây sông nước, giúp đứa con tinh thần càng thêm gần gũi. Từ khung cảnh đặc trưng miền Tây Nam Bộ, cho tới sự nhiệt tình và hiếu khách hiếm đâu bằng của người dân nơi đây được khắc họa nhí nhảnh, thiện cảm trước mắt người xem.

Thế nhưng, với những thượng đế khó tính, màu sắc giải trí của Làm giàu với ma 2 không thực sự mang lại hiệu quả tốt. Gia vị tiếng cười được dùng lặp đi lặp lại, thậm chí đôi khi tạo cảm giác quá dễ dãi, bị lạm dụng vô tội vạ. Mang màu sắc "lố" tương tự nhiều phim cùng thể loại của Thái Lan, Làm giàu với ma 2 có xu hướng sa đà vào hài nhảm, với nhiều tình tiết vượt ra khỏi ranh giới của những tiếng cười vô tri. Hàng loạt sạn logic như người chạy nhanh hơn cả xe, chậm phát triển trí tuệ nhưng thông thái đột xuất khi cần hay dù bị thương nặng vẫn hừng hực sức chiến đấu...

Những sự kiện từ hỏng xe, chó đuổi, rắn cắn nên chuyến đi hết lần này tới lần khác gặp trục trặc thể hiện tính sắp đặt lộ liễu, tỏ ra thiếu tự nhiên. Đạo diễn tiếp tục làm lố khi đẩy nhân vật vào nhiều tình huống khó đỡ, như khi ông Nháy bị trúng độc không thể di chuyển, cả nhóm bị công an vây bắt vì lầm tưởng là dân đá gà…

Yếu tố hài trong phim bị lạm dụng, khiến tiếng cười trở nên dễ dãi.

Việc nêm gia vị giải trí quá tay khiến tiếng cười trong phim không đắt giá vì thiếu điểm gieo gặt hiệu quả. Chưa kể, màu sắc hài của Làm giàu với ma 2 càng trở nên ồn ào khi đặt cạnh lời thoại liên tục. Những cuộc tranh luận, đấu khẩu dày đặc, “thừa lời thoại nhưng thiếu nội dung”, khi chỉ xoay quanh những mâu thuẫn vụn vặt, thậm chí ngớ ngẩn giữa những con người trưởng thành.

Cuối cùng, việc lặp lại các chiêu trò, mánh khóe, cũng khiến câu chuyện trở nên lê thê, ngày càng khó cười. Những cú “lật mặt” của nhân vật chưa đủ thuyết phục, khán giả cũng dễ dàng đoán được cái kết. Vì thế, sự bất ngờ và kịch tính cần có trong một phim hành trình vô tình bị triệt tiêu.

Lãng phí dàn cast

Trở lại với phần 2, dù nội dung khác biệt nhưng dàn cast hầu như vẫn giữ nguyên, với Tuấn Trần, Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc hay La Thành... Có kinh nghiệm diễn xuất, bản thân kiểu nhân vật cũng không khó, nên tất cả đều có màn thể hiện khá tròn vai. Thế nhưng hạn chế kịch bản khiến họ chưa tỏa sáng như mong đợi.

Hoài Linh và Tuấn Trần tiếp tục hóa thân hai cha con. Hoài Linh được trao dạng vai sở trường, nên không gặp khó khăn trong việc truyền tải nhân vật, nhất là khoản "quăng miếng hài". Thế nhưng, tương tự hạn chế ở phần trước, lối diễn của nam nghệ sĩ vẫn đậm màu sân khấu, với những biểu cảm cường điệu, thiếu tiết chế, thể hiện rất rõ ở những đoạn bùng nổ cảm xúc.

Trong khi, Tuấn Trần có dịp làm mới bản thân với kiểu vai khác biệt - một anh chàng trí tuệ chậm phát triển nên ngờ nghệch, ai nói gì cũng tin. Nam diễn viên nghìn tỷ của điện ảnh Việt thể hiện tương đối thuyết phục một Minh Gọn khù khờ, tội nghiệp. Thế nhưng, chuyển biến tâm lý của một người con bị lừa dối, hay khi cảm xúc bị đẩy vào ngõ cụt lại chưa đủ mới mẻ, đặc biệt so với những gì Tuấn Trần mang tới trong các vai diễn trước.

Câu chuyện của ông Nháy và Minh Gọn chưa tìm ra nhiều điểm chạm cảm xúc như ông Đạo và Lanh trong Làm giàu với ma. Ông Nháy ban đầu chỉ muốn lợi dụng Gọn, không hề quan tâm hay yêu thương. Trong khi Gọn ngây thơ dốc hết sức mình vì cha. Trải qua hành trình sóng gió, được Minh Gọn liều mình giải cứu, ông Nháy mới nhận ra tình cảm giá trị hơn tiền bạc. Kiểu phát triển nhân vật như vậy đã cũ, mang tính công thức.

Điều người xem cần thấy là những chi tiết nhỏ thể hiện chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của nhân vật. Thế nhưng, ở ông Nháy chưa cho thấy điều đó rõ ràng. Hay những phân cảnh thể hiện tình cảm hai cha con cũng hiện lên thiếu cảm xúc và sự gắn kết. Những sự quan tâm và tương tác giữa cả hai bị đặt trong nhiều hoàn cảnh, tình huống nặng tính sắp đặt nên hiện lên gượng gạo. Chính vì vậy, nếu cảnh ông Đạo cõng Lanh đi bệnh viện trong cơn mưa của phần phim trước ít nhiều tạo được cảm giác mủi lòng, thì cảnh ông Nháy tuyệt vọng khuyên Gọn mặc kệ ông mà bỏ chạy giữ lấy mạng khó lấy đi nước mắt.

Phim thu 57 tỷ đồng tính đến chiều 5/9.

Làm giàu với ma 2 cũng gây tranh luận vì cách xây dựng hình tượng phái đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng việc khắc họa cả hai nhân vật nữ là hồn ma Anh Thư (Ngọc Xuân) hay cô nàng Tiền (Diệp Bảo Ngọc) đều gây ức chế. Anh Thư hiện lên nhạt nhòa, không có vai trò cụ thể và mục đích dụ người lạ đưa xác mình về quê cũng tỏ ra vô lý. Trong khi Tiền quá mưu mô, độc ác nhưng lại không phải trả bất kỳ cái giá nào khi phim khép lại.

Điểm chung của cả hai nhân vật nữ là đều tỏ ra phụ thuộc vào đàn ông. Thậm chí, nhân vật của Diệp Bảo Ngọc còn có nhiều câu thoại như "Em là phụ nữ mà, có làm được gì đâu. Ai mạnh thì em theo", gây tranh cãi vì bị cho là hạ thấp phái đẹp.