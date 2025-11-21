Tiếc cho Hồng Thanh

Trong "Thai chiêu tài", Hồng Thanh có màn thể hiện ấn tượng hiếm hoi trong sự nghiệp. Dù vậy, việc phim ế ẩm khiến sự cố gắng của anh ít được công nhận.

Trước khi ra mắt khán giả, Thai chiêu tài gần như không nhận được kỳ vọng, thậm chí rất ít người biết đến sự tồn tại của bộ phim.

Tác phẩm do Trần Nhân Kiên cầm trịch - đạo diễn nhiều năm qua gần như “ở ẩn”, hoàn toàn vắng bóng trên thị trường phim thương mại. Những dự án trước đó của anh cũng chủ yếu gây thất vọng. Chưa kể, dàn diễn viên của Thai chiêu tài đều là những gương mặt ít tên tuổi, chưa sở hữu nhiều thành tựu ở địa hạt điện ảnh.

Những điều trên khiến Thai chiêu tài dễ bị nhầm tưởng là tương tự những bộ phim kinh dị “mì ăn liền” ra mắt ồ ạt trong năm qua. Thế nhưng, bất ngờ là tác phẩm lại mang đến trải nghiệm khá thú vị, và ở đó, sự tiến bộ của Hồng Thanh chính là một trong những điểm gây ngạc nhiên nhất.

Gây bất ngờ

Thai chiêu tài có mốc thời gian trải dài từ năm 1973 đến 2003, bóc tách những góc khuất đen tối trong cuộc đời Cao Nhơn (Hồng Thanh). Từ nhỏ, hắn vốn mang thể chất yếu ớt, phát triển chậm chạp vì là thai diệt sinh trong một cặp song sinh (trong thế giới tâm linh giả tưởng của Thai chiêu tài, một cặp song sinh thường là một ưu-một diệt).

Khi đại dịch bùng phát, Cao Nhơn vô tình nhiễm bệnh và bị cha mẹ chôn sống. Thế nhưng, từ dưới lớp đất lạnh, hắn được hai mụ đồng sinh đôi kéo lên, cưu mang cho đến khi trưởng thành. Dù vậy, nỗi uất hận bị bỏ rơi vẫn đeo bám, biến Cao Nhơn thành kẻ có nhân cách méo mó, sẵn sàng làm bất cứ điều độc ác nào để mưu lợi cho bản thân.

Trong phim, nhân vật của Hồng Thanh vừa là một kẻ có nhân cách biến thái, tính tình dị thường, vừa là người mang tâm lý cực đoan của kẻ yếu thế, luôn mong muốn khẳng định quyền lực của bản thân. Hắn không hành xử theo những quy tắc xã hội thông thường, mà chọn cách thao túng, đẩy những ai không thuận theo mình vào thế khổ sở.

Tạo hình của Hồng Thanh trong Thai chiêu tài.

Với những biểu cảm biến thái, đôi lúc phảng phất sắc thái cường điệu, Hồng Thanh khiến khán giả tin vào sự bất thường và bạo lực thường trực nơi nhân vật. Sự phóng đại, cách thể hiện có phần lên gân - vốn từng bị chê ở anh trước đây - lại cho thấy sự phù hợp với kiểu nhân vật lúc nào cũng muốn chứng minh vị thế, luôn tìm cách đe dọa người khác.

Dù vậy, Cao Nhơn không hẳn là một kẻ không có tình thương. Thực chất, Trần Nhân Kiên vẫn có những xử lý hé mở cho khán giả thấy thứ tình cảm nhen nhói hắn dành cho vợ, cũng như cho hai người đàn bà bí ẩn đã từng cứu sống hắn.

“Đến em cũng muốn phản bội anh sao, Linh?”, “em có thương anh không?”, “vú có thương con không?” - đó đều là những lời thoại của kẻ đang ở tâm thế sợ bị bỏ lại. Hay như phân đoạn vợ bị hai mụ hầu đồng hành hạ, Cao Nhơn vẫn hướng về cô với đầy sự lo lắng.

Và trong những khoảnh khắc như vậy, ánh mắt của Hồng Thanh cho khán giả thấy được sự giằng xé nhất định, khi tình thương nhen nhói xuất hiện nhưng lại lép vế trước lòng tham và ham muốn kiểm soát.

Sự đáng tiếc

Có màn xuất hiện gây chú ý ở Cười Xuyên Việt 2017 và hoạt động khá lâu trong lĩnh vực diễn xuất, song đến nay, Hồng Thanh vẫn ít khi được đánh giá cao, nếu không muốn nói là gần như chìm nghỉm.

Trước Thai chiêu tài, anh từng góp mặt trong Móng vuốt (2024) của đạo diễn Lê Thanh Sơn, tiếp tục kiểu vai mang tâm lý bất ổn, có những biểu cảm biến thái, cường điệu. Song đó gần như là màn xuất hiện bị rơi vào quên lãng, không chỉ vì phần trình diễn cá nhân nhạt nhòa, kém ấn tượng, mà còn bởi Móng vuốt có chất lượng khá tệ, trở thành dự án đáng quên với cả ê-kíp lẫn dàn diễn viên.

Phải đến Thai chiêu tài, Hồng Thanh mới thật sự có không gian để thể hiện năng lực, khi làm việc với một đạo diễn đang đạt đến độ chín và trong một dự án lẫn nhân vật phù hợp với bản thân.

Hồng Thanh tiến bộ.

Song đáng tiếc, màn thể hiện đầy tiến bộ này lại gần như không được chú ý. Trong khi nam diễn viên có lần hiếm bứt khỏi hình ảnh mờ nhạt trước đây, thì Thai chiêu tài lại ế ẩm ở phòng vé, từ đó thiếu đi lực đẩy để đưa Hồng Thanh đến với công chúng và được công nhận.

Những ngày qua, Thai chiêu tài chỉ dắt túi khoảng 3 tỷ đồng - con số không tương xứng với chất lượng mà tác phẩm mang đến. Sự hạn chế về truyền thông, phát hành và độ phủ – bên cạnh việc đẩy nhà sản xuất vào hoàn cảnh khó khăn - cũng khiến một vai diễn vốn có thể trở thành bước ngoặt với Hồng Thanh rơi vào tình thế “chẳng ai đoái hoài”.

Dù vậy, việc Hồng Thanh có được một màn thể hiện tích cực, sau nhiều năm mà những lùm xùm cá nhân còn được biết đến nhiều hơn các dự án nghệ thuật, cũng là một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của anh.