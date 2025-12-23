Tia hy vọng để Neymar dự World Cup 2026

Neymar vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối và dự kiến sớm trở lại thi đấu vào đầu năm 2026.

Neymar có thể sớm trở lại thi đấu. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo chính thức từ CLB Santos, tiền đạo người Brazil đã được phẫu thuật nội soi vào sáng 22/12 tại bệnh viện Mater Dei Nova Lima. Ca mổ do bác sĩ Rodrigo Lasmar trực tiếp thực hiện nhằm xử lý tổn thương sụn chêm trong đầu gối.

Theo ESPN, thời gian hồi phục dự kiến của Neymar rơi vào khoảng một tháng. Nếu tiến trình phục hồi diễn ra thuận lợi, anh có thể trở lại thi đấu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2026. Thậm chí, Neymar còn có cơ hội góp mặt ở trận derby bang São Paulo với Corinthians vào ngày 22/1.

Trước đó, Neymar đã phải thi đấu trong tình trạng đau đầu gối suốt những vòng đấu cuối mùa. Dù không đạt thể trạng tốt nhất, ngôi sao sinh năm 1992 vẫn nén đau ra sân và góp công lớn giúp Santos tránh khỏi nguy cơ xuống hạng, chỉ một năm sau khi đội bóng này giành quyền thăng hạng trở lại giải đấu cao nhất Brazil.

Hiện tại, hợp đồng của Neymar với Santos sẽ đáo hạn vào cuối tháng này. Tuy nhiên, Chủ tịch Santos, ông Marcelo Teixeira, tỏ ra lạc quan về khả năng gia hạn. Ông cho biết kế hoạch gắn bó với Neymar được xây dựng hướng đến World Cup 2026, coi anh là nhân tố quan trọng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Người hâm mộ Santos kỳ vọng Neymar sẽ sớm hồi phục hoàn toàn để tiếp tục hành trình còn dang dở, đồng thời giữ vững cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil.

