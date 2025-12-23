Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tia hy vọng để Neymar dự World Cup 2026

  • Thứ ba, 23/12/2025 06:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Neymar vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối và dự kiến sớm trở lại thi đấu vào đầu năm 2026.

Neymar có thể sớm trở lại thi đấu. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo chính thức từ CLB Santos, tiền đạo người Brazil đã được phẫu thuật nội soi vào sáng 22/12 tại bệnh viện Mater Dei Nova Lima. Ca mổ do bác sĩ Rodrigo Lasmar trực tiếp thực hiện nhằm xử lý tổn thương sụn chêm trong đầu gối.

Theo ESPN, thời gian hồi phục dự kiến của Neymar rơi vào khoảng một tháng. Nếu tiến trình phục hồi diễn ra thuận lợi, anh có thể trở lại thi đấu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2026. Thậm chí, Neymar còn có cơ hội góp mặt ở trận derby bang São Paulo với Corinthians vào ngày 22/1.

Trước đó, Neymar đã phải thi đấu trong tình trạng đau đầu gối suốt những vòng đấu cuối mùa. Dù không đạt thể trạng tốt nhất, ngôi sao sinh năm 1992 vẫn nén đau ra sân và góp công lớn giúp Santos tránh khỏi nguy cơ xuống hạng, chỉ một năm sau khi đội bóng này giành quyền thăng hạng trở lại giải đấu cao nhất Brazil.

Hiện tại, hợp đồng của Neymar với Santos sẽ đáo hạn vào cuối tháng này. Tuy nhiên, Chủ tịch Santos, ông Marcelo Teixeira, tỏ ra lạc quan về khả năng gia hạn. Ông cho biết kế hoạch gắn bó với Neymar được xây dựng hướng đến World Cup 2026, coi anh là nhân tố quan trọng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Người hâm mộ Santos kỳ vọng Neymar sẽ sớm hồi phục hoàn toàn để tiếp tục hành trình còn dang dở, đồng thời giữ vững cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

Neymar Neymar Neymar santos brazil world cup 2026

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Amorim khong the nham mat lam ngo voi Ugarte hinh anh

Amorim không thể nhắm mắt làm ngơ với Ugarte

2 giờ trước 05:00 23/12/2025

0

Khi những con số cứ lặp lại theo chiều hướng xấu, Manuel Ugarte không còn là phương án chiến thuật mà trở thành vấn đề thật sự của Manchester United.

Rodrygo 're phai' de cuu chinh minh hinh anh

Rodrygo 'rẽ phải' để cứu chính mình

1 giờ trước 06:00 23/12/2025

0

Khi chấp nhận trở lại cánh phải, Rodrygo không chỉ tìm lại phong độ mà còn tự mở ra con đường sinh tồn tại Real Madrid dưới thời Xabi Alonso.

Mat Bruno Fernandes, MU chao dao hinh anh

Mất Bruno Fernandes, MU chao đảo

2 giờ trước 05:00 23/12/2025

0

Thất bại trước Aston Villa chưa phải điều đáng lo nhất với Manchester United, bởi chấn thương của Bruno Fernandes mới thực sự là cú đánh mạnh vào nền móng lối chơi của Ruben Amorim.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý