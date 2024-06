Thủy điện Tuyên Quang mở hoàn toàn một cửa xả đáy

Thông tin từ Công ty Thủy điện Tuyên Quang, đến 20 giờ ngày 10/6, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Tuyên Quang là 117,09 m, mực nước hạ lưu là 50,1 m; lưu lượng nước vào hồ là 3.166 mét khối/giây, lưu lượng nước ra khỏi hồ là 600 mét khối/giây.

Với lưu lượng nước về hiện tại, dự kiến đến ngày 12/6, mực nước hồ vượt mực nước dâng bình thường 120 m.

Để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá cao trình 120m, đồng thời tránh xả cấp tập khi lưu lượng nước về hồ tăng đột biến trong thời gian tới, hồ thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở hoàn toàn một cửa xả đáy vào hồi 8 giờ ngày 11/6, tổng lưu lượng xả khoảng 1.230 mét khối/giây; mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình là 52,90 m.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ.

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các chủ phương tiện vận tải thủy, cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên sông, hạ lưu hồ thủy điện (bao gồm cả tàu, thuyền du lịch, đánh cá, vận tải...) nghiêm túc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên sông, hạ lưu hồ thủy điện.

Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn như: không trang bị phao cứu sinh, không mặc áo phao khi tham gia giao thông thủy, chở quá số người, tải trọng cho phép,

Đối với nuôi thủy sản lồng bè trên sông, hồ cần gia cố hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào khu vực có dòng chảy nhẹ. Trường hợp không di chuyển được phải hạ lồng xuống thấp để giảm bớt sóng gió.

Những nơi có dòng chảy lớn, dùng tấm bạt che chắn phía trước lồng nuôi, ngăn chặn lượng cá thất thoát ra ngoài.

Tổ chức trực ban và báo cáo theo đúng quy định về công tác trực ban, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, nhất là đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở và ngược lại.

