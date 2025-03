TP.HCM: Thủ Đức, Gò Vấp... đề xuất nhiều phương án sáp nhập phường

Triển khai thực hiện Kết luận 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các địa phương của TP.HCM đã trình các phương án.

TP Thủ Đức đã trình phương án đề xuất sắp xếp phường trên địa bàn lên UBND TP.HCM và Sở Nội vụ. Cụ thể, TP Thủ Đức đề xuất một phương án là sắp xếp từ 34 phường hiện hữu thành 9 phường.

TP. Thủ Đức đề xuất sắp xếp từ 34 phường hiện hữu thành 9 phường. Ảnh: Ngô Tùng.

Phường Thủ Đức 1: nhập nguyên trạng 5 phường An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền và Thủ Thiêm. Phường mới có diện tích tự nhiên 24,77 km2, quy mô dân số 112.179 người.

Phường Thủ Đức 2: nhập nguyên trạng 2 phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước, có diện tích tự nhiên 14,22 km2, quy mô dân số 172.934 người.

Phường Thủ Đức 3: nhập nguyên trạng 3 phường Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú, có diện tích tự nhiên 10,71 km2, quy mô dân số 149.252 người.

Phường Thủ Đức 4: nhập nguyên trạng 2 phường Linh Trung, Linh Xuân, có diện tích tự nhiên 10,94 km2, quy mô dân số 129.762 người.

Phường Thủ Đức 5: nhập nguyên trạng 3 phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú, có diện tích tự nhiên 34,23 km2, quy mô dân số 153.624 người.

Phường Thủ Đức 6: nhập nguyên trạng 3 phường Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh), có diện tích tự nhiên 46,95 km2, quy mô dân số 83.021 người.

Phường Thủ Đức 7: nhập nguyên trạng 5 phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu, có diện tích tự nhiên 36,85 km2, quy mô dân số 169.292 người.

Phường Thủ Đức 8: nhập nguyên trạng 6 phường Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, có diện tích tự nhiên 20,95 km2, quy mô dân số 261.055 người.

Phường Thủ Đức 9: nhập nguyên trạng 5 phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Trường Thọ, có diện tích tự nhiên 11,95 km2, quy mô dân số 175.941 người.

UBND quận 12 cũng vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM, Sở Nội vụ đề xuất phương án sắp xếp, phân ranh đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, quận này đề xuất 2 phương án sáp nhập đối với 11 phường hiện hữu.

Cụ thể, phương án 1: sắp xếp 11 phường còn 3 phường. Sáp nhập phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây thành phường Tân Thới Nhất. Phường mới có diện tích 1.097 ha với 222.500 người dân.

Sáp nhập phường Hiệp Thành, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp thành phường Tân Thới Hiệp. Phường mới có diện tích 1.746 ha với gần 305.000 người.

Sáp nhập phường Thạnh Xuân, An Phú Đông và Thạnh Lộc thành phường An Phú Đông. Phường mới có diện tích 2.430 ha với 201.000 người.

Phương án này sẽ hạn chế việc chia cắt địa bàn, chênh lệch dân số quá lớn của các phường, đồng thời quy mô dân số và diện tích đảm bảo theo chủ trương, quy định chung. Tuy nhiên, số lượng đơn vị hành chính theo phương án này sẽ tạo áp lực rất lớn lên năng lực, khả năng quản lý của địa phương.

Phương án 2: sắp xếp 11 phường còn 4 phường. Sáp nhập phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây thành phường Tân Thới Nhất. Phường mới có diện tích 1.097 ha và gần 223.000 người.

Sáp nhập phường Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp thành phường Tân Thới Hiệp. Phường mới có diện tích 683 ha với gần 142.000 người.

Sáp nhập phường Hiệp Thành, Thới An thành phường Thới An. Phường mới có diện tích 1.062 ha với 163.300 người.

Sáp nhập phường Thạnh Xuân, An Phú Đông và Thạnh Lộc thành phường An Phú Đông. Phường mới có diện tích 2.430 ha với dân số 201.000 người.

Phương án này sẽ giảm thiểu các hạn chế về chia cắt địa bàn, quy mô dân số chênh lệch quá lớn; mặt khác quy mô dân số và diện tích đảm bảo theo chủ trương. Phương án này cũng đảm bảo năng lực, khả năng quản lý của chính quyền địa phương, không gian phát triển ổn định lâu dài. Do đó, nhằm để các phường thuận lợi sau khi sắp xếp, UBND quận 12 đề nghị xem xét, ưu tiên lựa chọn phương án 2 là sắp xếp 11 phường còn 4 phường.

Quận Gò Vấp đưa ra phương án tổ chức 12 phường hiện hữu thành 3 đơn vị hành chính.

Theo đó, phương án 1: sắp xếp 12 phường thành 3 phường mới trên cơ sở sáp nhập các phường lại với nhau. Quận đề xuất đặt cho 3 phường là Gò Vấp, Thông Tây Hội và An Nhơn.

Cụ thể, phường Gò Vấp được tổ chức trên cơ sở nhập nguyên trạng 4 phường hiện nay là phường 1, 3, 5, 10. Phường An Nhơn được nhập nguyên trạng từ 4 phường 6, 15, 16, 17. Phường Thông Tây Hội được nhập nguyên trạng 4 phường 8, 11, 12, 14.

Phương án 2 cũng sắp xếp 12 phường thành 3 phường mới nhưng dựa trên cơ sở lấy các tuyến đường chính trên địa bàn làm ranh giới. Cùng với đó, đề xuất lấy tên Gò Vấp, Thông Tây Hội và An Hội để đặt tên cho 3 phường mới.

Cụ thể, phường Gò Vấp gồm toàn bộ diện tích các phường 1, 5, 6, phần lớn phường 3 và một phần phường 17.

Phường Thông Tây Hội gồm toàn bộ diện tích các phường 10, 11, 15, 16, một phần nhỏ phường 3 và một phần phường 17.

Phường An Hội gồm toàn bộ diện tích các phường 8, 12, 14.

Theo lãnh đạo quận Gò Vấp, phương án 1 có ưu điểm là nhập nguyên trạng các phường hiện nay, không có xáo trộn nhiều địa giới hành chính. Còn phương án 2 lấy theo các trục đường chính như Nguyễn Oanh, Lê Văn Thọ… và phương án này có sự xáo trộn các phường.