Thủy điện Thác Bà an toàn, lưu lượng nước về hồ đang giảm dần

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, đến 13h ngày 11/9, lưu lượng nước về hồ đạt 2.992 m3/s, lưu lượng xả 3.005 m3/s, hồ thủy điện bảo đảm an toàn.

Trước đó, Văn phòng Bộ Công Thương cho biết đến thời điểm 9h sáng ngày 11/9, Công ty Thủy điện Tuyên Quang còn 5 cửa xả đáy hồ thủy điện (đã đóng 3 cửa), lưu lượng nước về hồ đang giảm nhanh.

Thủy điện Thác Bà hiện vẫn đang xả tối đa 3 cửa, lưu lượng nước về giảm nhanh so với hôm qua (còn còn 3.100 m3/s, cân bằng với lượng nước xả ra).

"Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3 trên thượng nguồn đã giảm đáng kể, dự kiến sẽ không tăng lên nữa. Công trình nhà máy và hồ chứa thủy điện đang an toàn. Tuy nhiên vẫn không được chủ quan," đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Theo ghi nhận của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, lưu lượng nước đổ về hồ Thác Bà hiện nay đã giảm xuống mức 3.180 m3/s (giảm hơn 1.000 m3/s so với chiều hôm qua).

Mức nước hồ hiện tại là 59,84 m, tổng lưu lượng xả qua thủy điện Thác Bà là 3.201 m3/s, dự kiến sẽ không tăng thêm nữa. Công trình, nhà máy và hồ chứa vẫn an toàn.

Trước đó, theo dữ liệu quan trắc của thủy điện Thác Bà, vào thời điểm 17h ngày 9/10, mực nước thượng lưu của hồ Thác Bà đang ở mức 59,62 m, cao hơn nhiều so với hơn mực nước dâng bình thường, vốn yêu cầu chỉ 58 m.

Cùng thời điểm này, lưu lượng nước đến hồ lên tới 4.450 m3/s, trong khi dù đã hoạt động hết tất cả các tổ máy và mở toàn bộ 3 cửa xả, cũng chỉ xả được hơn 3.003 m3/s dẫn tới nguy cơ rất lớn về mất an toàn hồ, đập...

Ngày 10/9, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Công điện số 91/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 10/9/2024 gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh gồm Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện Thác Bà.

Công điện nêu rõ hiện nay, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Thác Bà đang ở mức rất cao, lưu lượng đến hồ vượt quá khả năng xả lũ thiết kế của hồ.

Để đảm bảo an toàn cho hồ thủy điện Thác Bà, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh gồm Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, triển khai thực hiện ngay các biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu dòng chảy về hồ thủy điện Thác Bà.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện số 91/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Tỉnh Yên Bái đã tổ chức cho di dời 3.186 hộ với 11.279 nhân khẩu của 24 thôn, tổ ở các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh, thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình) để đảm bảo an toàn cho người dân khi Nhà máy thủy điện Thác Bà tiến hành xả lũ.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.