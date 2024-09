Diễn biến mới nhất vụ vỡ đê sông Lô ở Tuyên Quang

Trưa 11/9, trao đổi với VietNamNet, ông Âu Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương cho biết chỗ đê bị vỡ chưa thể xử lý được nhưng công tác khắc phục vỡ đê đang phải tạm dừng. Huyện đang xin ý kiến tỉnh về phương án xử lý cũng như khảo sát, đánh giá lại hiện trạng vị trí đê vỡ.

Theo ông Luận, chiều dài đoạn đê vỡ khoảng trên 10 m. Sáng nay, nước đã có dấu hiệu chững, tuy nhiên hiện tại lại tiếp tục có mưa.

"Vụ việc không gây thiệt hại về người, địa phương đã di dời khoảng 30 hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn. Uớc tính diện tích bị nhấn chìm trong nước khoảng hơn 40 ha", ông Luận nói.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn và cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, vào tối 10/9, đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao.

Ngay sau khi đê vỡ, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng khẩn trương chuyển các bao đất, đá tới vị trí vỡ đê, nhiều xe tải chở vật liệu và máy xúc cũng đã được huy động tới hiện trường để ứng phó với sự cố.

