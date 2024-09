Thông tin mới nhất về hồ thủy điện Thác Bà

Thời điểm Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đến kiểm tra, khu vực này đã bớt mưa và hồ thủy điện Thác Bà đang vận hành ổn định, lưu lượng nước về hồ ở mức hơn 3.100 m3/giây.

Trao đổi với các cơ quan, đơn vị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt lưu ý, trong mọi tình huống thì ưu tiên cao nhất luôn là sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến thời điểm này, hồ thủy điện Thác Bà bảo đảm an toàn. “Còn nhiều việc phải làm nhưng với lưu lượng nước về và lưu lượng xả, chúng tôi khẳng định Thủy điện Thác Bà an toàn”, ông Hiệp nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, sẽ mất khoảng 1-2 ngày nữa thì hồ sẽ về mực nước cho phép. Tuy nhiên, ông lưu ý người dân trong khu vực vẫn phải ở nơi tránh trú để đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

Dự báo lượng mưa ở khu vực hồ Thác Bà trong 48h tới khoảng 40-50mm và trong 24h tới thì lượng mưa khoảng 15-20 mm. Hiện nay, các lực lượng chức năng đã tính toán mọi phương án và chủ động sẵn sàng lực lượng để ứng phó với tinh thần là giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu, trong đó, tính mạng của người dân là trên hết.

Trước đó, ngày 10/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái tìm mọi biện pháp có thể để kiểm soát nước lũ từ thượng lưu chảy về hồ Thác Bà.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu TP. Hà Nội và các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, nhất là Yên Bái chuẩn bị phương án xấu nhất có thể xảy ra với hồ Thác Bà theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến trưa ngày 10/9.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng ký Công điện số 91/CĐ-TTg ngày 10/9 yêu cầu khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện Thác Bà. Trong đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái rà soát, triển khai thực hiện ngay các biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu dòng chảy về hồ thủy điện Thác Bà.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.