Nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 16 tỉnh, thành phía Bắc

Cụ thể, trong 6h tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 16 tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bãi, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng và Thanh Hóa.

Các địa phương có cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, riêng Yên Bái ở cấp 2.

Trung tâm khẳng định lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cũng trong 24h qua (từ 8h ngày 10/9 đến 08h ngày 11/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cát Bà 210 mm (Hải Phòng); Cao Sơn 110 mm (Hòa Bình); Cẩm Phả 110 mm (Quảng Ninh); Dân Hạ 109 mm (Hòa Bình); Trung Hội 96 mm (Thái Nguyên); Năm Làng 94 mm (Cao Bằng); Yên Lương 81 mm (Phú Thọ); Đan Hội 78 mm (Bắc Giang); Xuân Lộc 97 mm (Thanh Hóa)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6h tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 3h qua, theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía khu vực Bắc Ninh có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía thành phố Hà Nội.

Khoảng 20 phút đến 3 giờ tới, những ổ mây đối lưu này trước tiên gây mưa rào và dông cho khu vực Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, sau đó tiếp tục mở rộng lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội như Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên... Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

