Thủy điện Sông Ba Hạ tạm thay nhân sự điều hành

Công ty thủy điện Sông Ba Hạ tạm thay đổi nhân sự điều hành, trong đó Tổng Giám đốc hiện nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 1/12, Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty.

Ngày 19/11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ cao chưa từng có.

Theo đó, phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời điều hành các hoạt động của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng Giám đốc nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Hội đồng quản trị tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ, Phó trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn trong thời gian Trưởng phòng tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm thời giao ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, nguyên là Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, chủ động, kịp thời phối hợp và hỗ trợ ông Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về kỹ thuật - an toàn. Đặc biệt các công việc có liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Tạm thời giao ông Nguyễn Thành Lâm, Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 19/11, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ có lúc lên tới 16.100 m³/s. Với lưu lượng xả lũ lớn như này, nhiều khu vực phía Đông Đắk Lắk chìm trong biển nước . Đây là mức xả nước cao nhất từ khi nhà máy thủy điện này đi vào hoạt động từ năm 2009. Trận lũ lịch sử vào năm 2009 ở tỉnh Phú Yên (cũ), nhà máy thủy điện này cũng chỉ xả lũ đến lưu lượng 14.500 m3/giây.