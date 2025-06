Thương vụ 'bom tấn' Isak chấm dứt

Liverpool hành động nhanh chóng và quyết đoán khi chiêu mộ Jeremie Frimpong thay thế Trent Alexander-Arnold, trong khi Milos Kerkez cũng sắp cập bến. Ngoài ra, Florian Wirtz trở thành thương vụ đắt kỷ lục Premier League, với việc tiêu tốn của "The Kop" tới 116 triệu bảng.

Kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool có thể chưa dừng lại. Trong bối cảnh Luis Diaz và Darwin Nunez có thể rời Merseyside, đội bóng của HLV Arne Slot khả năng sẽ tìm kiếm một tiền đạo trung tâm để dẫn dắt hàng công.

Liverpool được cho là muốn chiêu mộ Isak. Tuy nhiên, theo The Telegraph, tiền đạo người Thụy Điển hiện cảm thấy hạnh phúc tại St James' Park và không có ý định thúc đẩy việc ra đi trong mùa hè này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Hiện tại, thương vụ Isak khó xảy ra. Chính Liverpool cũng xem đây là một thỏa thuận rất khó thành hiện thực. Newcastle không chịu áp lực phải bán cầu thủ nhờ nguồn tài chính ổn định".

Arsenal từ lâu ngưỡng mộ Isak, nhưng đội bóng thành London từ bỏ hy vọng chiêu mộ anh sau khi bị yêu cầu mức giá ít nhất 150 triệu bảng vào năm ngoái. Newcastle hiện yêu cầu một khoản phí gần 200 triệu bảng mới chịu ngồi vào bàn đàm phán.

"Thương vụ bom tấn Isak coi như sớm khép lại", Metro viết.

Isak ghi 23 bàn thắng tại Premier League và 27 bàn trên mọi đấu trường giúp Newcastle vô địch Carabao Cup và vé dự Champions League mùa giải vừa qua.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.