Liverpool có thể chiêu mộ tiền đạo giá 150 triệu bảng

Liverpool đẩy mạnh kế hoạch mua sắm trong hè 2025. Họ chiêu mộ hậu vệ phải Jeremie Frimpong từ Bayer Leverkusen thay thế Trent Alexander-Arnold. Đội bóng thành phố cảng hoàn tất thêm thỏa thuận với Florian Wirtz từ Leverkusen với giá kỷ lục 127 triệu bảng, và đang tiến gần đến chữ ký của hậu vệ trẻ Milos Kerkez thuộc biên chế Bournemouth.

Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất mà HLV Arne Slot nhắm đến vẫn là Alexander Isak, cầu thủ ghi 26 bàn và có 6 kiến tạo sau 42 trận mùa giải vừa qua cho Newcastle. Màn trình diễn chói sáng giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia châu Âu như Arsenal hay Barcelona, nhưng Liverpool mới là đội quyết tâm nhất.

Truyền thông Anh khẳng định "The Kop" sẵn sàng chi đậm để đưa chân sút người Thụy Điển về Anfield. Liverpool có thể phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng nước Anh một lần nữa trong hè này để chiêu mộ "mảnh ghép hoàn hảo" cho hàng công.

Newcastle giành vé dự Champions League mùa tới và không muốn bán trụ cột, nhưng mức giá mà họ đưa ra cho Isak lên tới hơn 150 triệu bảng. Đây là con số đủ khiến nhiều CLB phải chùn bước, nhưng Liverpool chưa từ bỏ. Họ tin có thể xoay sở tài chính nếu bán được Darwin Nunez sang Saudi Arabia.

Không chỉ Nunez, hàng loạt cái tên khác như Luis Diaz, Harvey Elliott hay Diogo Jota cũng có thể chia tay Anfield hè này. Nếu thanh lý được những cầu thủ này, Liverpool sẽ dồn toàn lực cho thương vụ Isak. Trong trường hợp thất bại, họ sẽ chuyển hướng sang các phương án dự phòng như Joao Pedro (Brighton), Hugo Ekitike (Frankfurt) hoặc Julian Alvarez (Atletico Madrid).

