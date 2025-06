Thương vụ 'bom tấn' 75 triệu euro đổ bể

Napoli muốn bán Osimhen trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 75 triệu euro áp dụng cho các đội bóng ngoài Serie A. Al-Hilal đồng ý trả đủ số tiền để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Nigeria.

Al-Hilal nỗ lực đưa Osimhen về đội trong thời gian sớm nhất để kịp tham gia FIFA Club World Cup 2025. Dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi, đội bóng Saudi còn đưa ra lời đề nghị hợp đồng khủng trị giá 30 triệu euro mỗi mùa cho tiền đạo này. Tuy nhiên, Osimhen quyết định từ chối lời đề nghị đó.

Theo The Athletic, việc Osimhen từ chối Al-Hilal được xem là quyết định cuối cùng. Tiền đạo bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu. Galatasaray có thể sẽ quay lại với một lời đề nghị khác để mua đứt Osimhen. Trong thời gian cho mượn tại Istanbul, Osimhen ghi 37 bàn thắng sau 41 trận trên mọi mặt trận.

Một năm trước, Osimhen từ chối lời mời của Chelsea vì mức đãi ngộ không bằng thu nhập tại Napoli, khoảng 11 triệu euro/năm. Vụ đàm phán với các CLB Saudi Arabia cũng thất bại, và cuối cùng anh sang Galatasaray theo dạng cho mượn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.