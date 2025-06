Osimhen sắp chạm đỉnh thu nhập cầu thủ

Tiền đạo người Nigeria sắp đạt thỏa thuận gia nhập Al Hilal với mức lương lên đến 30-35 triệu euro/năm sau thuế, kéo dài đến năm 2029. Nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Một năm trước, Osimhen từ chối lời mời của Chelsea vì mức đãi ngộ không bằng thu nhập tại Napoli, khoảng 11 triệu euro/năm. Vụ đàm phán với các CLB Saudi Arabia cũng thất bại, và cuối cùng anh sang Galatasaray theo dạng cho mượn.

Hè này là thời điểm Napoli buộc phải chia tay Osimhen. Al Hilal quay lại với đề nghị hấp dẫn, được chính tiền đạo này chấp thuận. Tuy nhiên, phía Napoli chưa chính thức đồng ý, vì Chủ tịch De Laurentiis muốn nhận đủ số tiền giải phóng hợp đồng là 75 triệu euro.

Hiện tại, lời đề nghị của đội bóng Saudi Pro League mới dừng ở mức 70 triệu. Dù vậy, đôi bên vẫn đang đàm phán tích cực và nhiều khả năng mọi chuyện sẽ xong xuôi ngay trong cuối tuần này.

Nếu thương vụ hoàn tất, Osimhen sẽ là mối đe dọa lớn với Real Madrid tại FIFA Club World Cup 2025. Al Hilal chính là đối thủ đầu tiên của “Los Blancos” trong trận ra quân ngày 18/6. Tân HLV Simone Inzaghi yêu cầu đưa chân sút này về Al Hilal bằng mọi giá.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.