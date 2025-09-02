Thương vụ 90 triệu euro đổ bể vào giờ chót

Chelsea rút lui khỏi thương vụ Fermin Lopez trước mức đề nghị quá cao của Barcelona.

Lopez ở lại Barcelona.

Theo Athletic, Chelsea xem xét khả năng chiêu mộ Lopez ngay hè này và liên lạc với phía đại diện của tiền vệ người Tây Ban Nha. "The Blues" còn ra đề nghị đầu tiên trị giá 40 triệu euro, nhưng lập tức bị Barcelona từ chối.

Thông điệp từ phía Barcelona rất rõ ràng, rằng đội không muốn bán Lopez. Sau khi đưa ra mức đòi hỏi 70 triệu euro, đội chủ sân Camp Nou quyết định tăng giá bán Lopez lên con số 90 triệu euro, với ý định làm nản lòng Chelsea.

Động thái quyết liệt này khiến Chelsea không đàm phán tiếp và rút lui khỏi thương vụ. Cá nhân Lopez cũng tiếp tục ở lại Barcelona sau khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa.

Trước đó, ban lãnh đạo Barcelona từng muốn bán Lopez để cải thiện tình hình tài chính của CLB, nhưng vấp phải sự phản đối của HLV Hansi Flick. Tại cuộc họp báo trước trận gặp Levante hôm 24/8, HLV Flick khẳng định mạnh mẽ: "Tôi muốn Fermin và Marc Casado ở lại. Mùa giải còn dài và rất khó khăn, tôi cần tất cả cầu thủ".

Lopez gia hạn hợp đồng với Barcelona vào tháng 10/2024, có thời hạn đến năm 2029. Tiền vệ này là sản phẩm xuất sắc từ lò La Masia của Barcelona và đã có một mùa giải 2023/24 đột phá dưới thời HLV Xavi.

Ở mùa 2024/25, Lopez ra sân 46 trận trên mọi đấu trường và ghi 8 bàn cho Barcelona.

4 bàn thắng của Barca vào lưới Real Đêm 11/5, Barcelona đánh bại Real Madrid 4-3 ở vòng 35, qua đó chạm một tay vào chức vô địch La Liga.