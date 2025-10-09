Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thượng viện Nga phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quân sự với Cuba

  • Thứ năm, 9/10/2025 10:21 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) vừa chính thức phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quân sự với Cuba, nhằm củng cố cơ sở pháp lý và phát triển quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trong cuộc gặp ở Moskva. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo hãng tin TASS ngày 8/10, Hội đồng Liên bang Nga đã thông qua thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác quân sự với Cuba. Thỏa thuận này được hai bên ký kết tại Havana ngày 13/3/2025 và tại Moskva ngày 19/3/2025.

Trong văn bản phê chuẩn, Hội đồng Liên bang Nga nêu rõ: “Thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Cuba, ký tại Havana ngày 13/3/2025 và tại Moskva ngày 19/3/2025, chính thức được phê chuẩn”.

Quyết định phê chuẩn thỏa thuận được đánh giá sẽ cung cấp cơ sở pháp lý để xác định các mục tiêu, lĩnh vực và hình thức hợp tác quân sự song phương. Đồng thời, động thái này được kỳ vọng góp phần tăng cường và phát triển quan hệ Nga - Cuba trong lĩnh vực quốc phòng.

Thỏa thuận hợp tác quân sự Nga - Cuba được ký trong bối cảnh hai nước đang tìm kiếm các cơ chế pháp lý nhằm mở rộng hợp tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật quân sự. Việc thoả thuận được Hội đồng Liên bang Nga phê chuẩn cũng được xem là bước đi quan trọng để hai bên triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Cuba tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác chính trị, kinh tế và quốc phòng. Thông tin từ phía Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh rằng việc hợp tác quân sự không chỉ giúp củng cố quan hệ song phương mà còn tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho các hoạt động phối hợp giữa hai nước.

Trước đó, các cuộc đàm phán giữa đại diện hai chính phủ đã thống nhất các nguyên tắc hợp tác, bao gồm việc chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo quân nhân và hỗ trợ kỹ thuật. Việc phê chuẩn thỏa thuận tại Moskva sẽ là nền tảng để hai bên triển khai các kế hoạch chi tiết và các chương trình hợp tác quân sự trong những năm tới, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng và đảm bảo an ninh khu vực.

