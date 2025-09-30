Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

  • Thứ ba, 30/9/2025 12:08 (GMT+7)
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyen Hong Thai Bac Ninh anh 1

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 71 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 18 đồng chí.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Hương làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Việt Oanh làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Vương Quốc Tuấn (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng) làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyen Hong Thai Bac Ninh anh 2

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1969, quê tỉnh Hưng Yên), trình độ cử nhân Quân sự. Ông Thái từng công tác tại Lữ đoàn 543, Quân khu 2.

Từ tháng 6/2018 tới 10/2018, ông Thái làm Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2. Từ tháng 11/2018 tới 8/2019, ông Thái làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Từ tháng 9/2019 tới 3/2025, ông Thái làm Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương (1/2021); Phó bí thư Đảng ủy Quân khu 1.

Từ 4/2025 tới 9/2025, ông Thái làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Theo thông tin từ đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

24 giờ trước

Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 29/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025- 2030.

26:1570 hôm qua

Ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu đạt 100%.

30:1824 hôm qua

https://tienphong.vn/thuong-tuong-nguyen-hong-thai-duoc-chi-dinh-lam-bi-thu-tinh-uy-bac-ninh-post1782473.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Bắc Ninh

    Bắc Ninh
    • Diện tích: 822,7 km²
    • Dân số: 1.2 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 222
    • Biển số xe: 99

