Thương mại điện tử Đông Nam Á vượt 180 tỷ USD

Thị trường thương mại điện tử khu vực dự kiến đạt 181 tỷ USD năm nay, tăng 16% nhờ sự bùng nổ của AI và các hình thức bán hàng qua video, theo Google, Temasek và Bain & Company.

Các sàn TMĐT như TikTok, Lazada, Shopee đẩy mạnh hình thức mua sắm qua video, kết hợp nội dung và giao dịch trực tiếp. Ảnh: Hùng Phi.

Báo cáo e-Conomy SEA 2025 công bố mới đây của Google, Temasek và Bain & Company cho thấy quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam dự kiến đạt 181 tỷ USD trong năm nay, tăng 16% so với năm 2024, cao hơn mức tăng 13% của năm trước đó, theo Nikkei Asia.

Tính cả các mảng khác trong nền kinh tế số như giao đồ ăn, gọi xe và du lịch trực tuyến, tổng giá trị nền kinh tế kỹ thuật số khu vực dự kiến đạt 299 tỷ USD , tương đương mức tăng 15% và giữ nguyên tốc độ tăng trưởng so với năm 2024.

Một trong những động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng TMĐT khu vực là hình thức bán hàng qua video và livestream. Báo cáo cho thấy mảng này dự kiến chiếm 25% tổng giá trị giao dịch (GMV) trong năm 2025, tăng mạnh từ mức dưới 5% vào năm 2022.

Các nền tảng như TikTok, Lazada và Shopee đang đẩy mạnh mô hình kết hợp nội dung video và mua sắm trực tiếp, cho phép người dùng vừa xem vừa mua, đặc biệt trong các nhóm sản phẩm như thời trang (27% GMV) và làm đẹp, chăm sóc cá nhân (21% GMV) - trong đó nhẫn, khuyên tai và kem chống nắng là những mặt hàng bán chạy nhất.

Theo ông Florian Hoppe từ Bain & Company, 68% người mua sắm cho biết AI ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chi tiêu của họ, cho thấy AI đang dần trở thành công cụ thúc đẩy doanh số và trải nghiệm cá nhân hóa.

Bên cạnh TMĐT, các lĩnh vực giao đồ ăn, vận chuyển và du lịch trực tuyến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Giao đồ ăn được dự báo tăng 14% trong năm 2025, đạt 22 tỷ USD , trong khi dịch vụ vận chuyển tăng 16% lên 11,1 tỷ USD , nhờ các tài khoản trả phí định kỳ và mô hình chia sẻ chi phí.

Mảng du lịch trực tuyến cũng được kỳ vọng tăng 11% dù người tiêu dùng trong khu vực đang ưu tiên các chuyến đi ngắn hơn do chi phí tăng cao. Thời gian lưu trú trung bình tại châu Á - Thái Bình Dương đã giảm từ 6,1 ngày xuống còn 5,3 ngày trong năm nay.

Cũng theo báo cáo, thị trường đầu tư khởi nghiệp tại Đông Nam Á đang chững lại rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm, khu vực chỉ ghi nhận 191 thương vụ đầu tư tư nhân, giảm mạnh so với 305 thương vụ cùng kỳ năm ngoái và 2.697 thương vụ trong cả năm 2021.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Fock Wai Hoong, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Temasek Holdings cho biết sự biến động kinh tế toàn cầu đã khiến nhà đầu tư "chọn cách chờ đợi". Đồng thời, ông nhấn mạnh làn sóng đầu tư vào AI đang lan tỏa nhanh, mở ra động lực tăng trưởng mới cho các startup công nghệ trong khu vực.