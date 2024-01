Thương hiệu phi vụ triệu đô sụp đổ

"Money Heist: Berlin" có nội dung nhạt nhòa, kém ấn tượng. Dẫu vậy, sức hút từ thương hiệu đình đám vẫn giúp phim đạt thành tích khủng về lượt xem.

Genre: Tội phạm, Hành động, Giật gân

Director: Albert Pintó, David Barrocal, Geoffrey Cowper

Cast: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas...

Rating: 5.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Bước sang năm mới 2024, BXH Netflix chứng kiến cú chào sân ngoạn mục của Money Heist: Berlin. Soán ngôi My Life with the Walter Boys, series ngoại truyện này ngay lập tức leo lên vị trí quán quân. Phim gây tiếng vang và tạo sức hút lớn, trở thành series đầu tiên của năm dẫn đầu toàn cầu chỉ sau 2 ngày ra mắt.

Hiện tại, Money Heist: Berlin đang thống trị Netflix tại hơn 70 quốc gia, phần lớn ở khu vực Âu Mỹ. Tại Việt Nam, phim đang ở vị trí top 3, chỉ xếp sau 2 phim Hàn Welcome to Samdal-ri và Gyeongseong Creature.

Bản ngoại truyện nhàm chán

Series Berlin bao gồm 8 tập, lên sóng kể từ ngày 29/12/2023. Lấy bối cảnh nhiều năm trước khi “phi vụ triệu đô” xảy ra, phim theo chân nhân vật chính Berlin (Pedro Alonso) tập hợp một nhóm cướp. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài những trang sức với tổng giá trị lên tới 44 triệu Euro, đang nằm trong nhà đấu giá giữa thủ đô Paris.

Trong loạt phim gốc, Berlin cùng hành trình thú vị để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Song, xuất hiện ở phần ngoại truyện, nhân vật lại gây thất vọng tràn trề. Điều này phần lớn do kịch bản phim nhạt nhẽo, lỏng lẻo với nhiều điểm hở sườn. Nội dung Berlin thiếu đi sức nặng và sự kịch tính, mặt khác lại quá mùi mẫn khi sa đà vào câu chuyện tình yêu nảy sinh giữa các nhân vật. Vì lẽ đó, tinh thần phim trở nên khác xa so với phiên bản gốc.

Không khó để nhận ra Berlin đã “vay mượn” các hình mẫu nhân vật từ phiên bản Money Heist đình đám năm nào. Xuất hiện bên cạnh Berlin còn là một thiên tài trí tuệ, một kẻ nóng nảy nhưng tình cảm hay một cô nàng khó kiểm soát cảm xúc, ám ảnh bởi mối quan hệ trước đó... Chúng lần lượt gợi nhắc đến Giáo sư (Álvaro Morte), Denver (Jaime Lorente) hay Tokyo (Ursula Corbero)... song chỉ là những phiên bản nhào nặn kém hoàn hảo.

Phim sa đà vào câu chuyện tình cảm thay vì xây dựng một vụ trộm kịch tính, hoành tráng.

Người xem càng thêm thất vọng khi bước vào vụ trộm - điều đáng mong chờ nhất phim. Tuy nhiên, không còn là những kế hoạch tỉ mỉ hay những kỹ năng ứng biến đỉnh cao, Berlin hoàn toàn là một phi vụ nhàm chán, nhạt nhẽo. Thách thức mà nhóm nhân vật phải đối mặt mất đi nét thú vị, trong khi đó, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, nhiều phen chỉ dựa vào may mắn. Những cú plot-twist đầy bất ngờ, thú vị cũng chẳng thấy xuất hiện.

Điều đó biến Berlin trở thành một bộ phim “lười biếng”, thiếu sáng tạo mà chỉ cố gắng sao chép công thức thành công của phiên bản gốc một cách sáo rỗng. Chưa kể, phim cũng gây tranh cãi vì hành vi kỳ thị phụ nữ. Nó xuất phát từ việc xây dựng hình tượng các nhân vật nữ ngớ ngẩn, bị đàn ông thu hút và trở nên mờ mắt trước tình yêu và dục vọng.

“Nỗ lực bàn luận về vấn đề kỳ thị phụ nữ và phân biệt giới tính trong phim cũng giống như việc dán một miếng băng lên vết thương hở. Nó không làm cho vấn đề biến mất, mà thay vào đó khiến người ta phải nhăn mặt”, tờ Hindustan Times nhận xét.

Tình tiết gây ức chế

Trước đó, việc Berlin vật chấp nhận hy sinh vì đồng đội ở mùa 2 Money Heist bản Tây Ban Nha gây sốc. Dù có xuất hiện trong một số cảnh hồi tưởng ở phần 5, song đến cuối cùng, Berlin không có màn hồi sinh từ cõi chết. Vậy nên việc nhân vật tái xuất với vị trí trung tâm của series ngoại truyện khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Khác biệt với các thành viên còn lại, Berlin mang trong mình sự tàn độc và từng làm nhiều hành động khiến đồng đội phải ghê sợ. Song đến phần này, nhân vật lại được xây dưng một câu chuyện có phần khác biệt, tươi sáng hơn.

Berlin thay đổi hoàn toàn so với tinh thần phiên bản gốc.

Là trung tâm của ngoại truyện, Berlin đóng vai trò là người cầm đầu băng trộm. Thế nhưng, nhân vật nhiều lần gây ức chế vì lơ là trách nhiệm. Biên kịch đẩy Berlin vào mối quan hệ với Camille - vợ của mục tiêu mà cả băng theo dõi để rồi nhiều phen sa đà vào việc khai thác mối tình này.

Thay vì tập trung xây dựng một vụ trộm đặc sắc với quy mô hoành tráng, phim dành nhiều thời gian khắc họa những mối tình lãng mạn của các thành viên trong nhóm. Họ lạc lối trước tình yêu, trở nên mộng mị và thường xuyên đưa ra những quyết định bốc đồng.

Cá biệt, Berlin chỉ mải mê chạy theo Camille mà nhiều phen chẳng hề đoái hoài đồng đội. Vai trò dẫn dắt của nhân vật hoàn toàn mờ nhạt, thiếu thuyết phục khi anh chính là nguyên nhân gây ra không ít rắc rối, khiến kế hoạch chệch hướng, gây nguy hiểm cho các thành viên còn lại. Điều này khiến khán giả ức chế, đặc biệt khi đặt Berlin lên bàn cân với Giáo sư (Professor) của Money Heist - người luôn quan tâm đến an nguy của cả nhóm và lo lắng khi bất cứ ai gặp chuyện.

Việc “lãng mạn hóa” một Berlin đen tối vốn quen thuộc với khán giả khiến nhân vật đánh mất sức hút. Phim cũng theo đó mà trở nên nhạt nhòa, không tạo được những khoảnh khắc ấn tượng với khán giả. Bởi, điều mà họ mong chờ được thưởng thức là một vụ trộm gay cấn và kịch tính, chứ không phải những câu chuyện tình mùi mẫn giữa lòng thủ đô Paris.

Màn trình diễn của tài tử Pedro Alonso là điểm sáng trong phim.

Tất nhiên, với những khán giả chưa từng xem Money Heist, Berlin vẫn có thể mang đến những phút giây giải trí với câu chuyện nhẹ nhàng. Tác phẩm sở hữu bối cảnh thơ mộng, với nhiều thước phim nịnh mắt và montage ấn tượng.

Ngoài ra, dàn diễn viên cũng là điểm sáng cứu vớt câu chuyện nhạt nhòa của Berlin. Họ hóa thân khá trọn vẹn, mang đến màn trình diễn tràn đầy năng lượng và những khoảnh khắc kết nối vừa vặn với bạn diễn. Đặc biệt, dù nhân vật Berlin gây ức chế nhưng không thể phủ nhận tài năng của tài tử Pedro Alonso.

Dù đã ở độ tuổi ngũ tuần, nam diễn viên vẫn rất phong độ và cuốn hút. Nhờ diễn xuất tinh tế, khéo léo, anh rõ ràng đã mang đến một phiên bản khác biệt so với những gì người xem từng được chứng kiến trước đây.