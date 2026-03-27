3 thực phẩm trắng hại gan 'một chín một mười' với uống bia rượu

Cơm, bánh bao, mì trắng, bánh quẩy, các món tráng miệng là những "thực phẩm trắng" hại gan phổ biến, đặc biệt nguy hiểm nếu kèm theo thói quen thức khuya, uống rượu.

Thường xuyên ăn tinh bột tinh chế như cơm, mì trắng, bánh bao làm tăng gánh nặng cho gan, tăng nguy cơ viêm, gan nhiễm mỡ. Ảnh: Tạo bởi AI.

"Thức khuya không hại gan đâu, tôi có uống rượu đâu mà lo", ông Vương, 52 tuổi, luôn tự trấn an mình bằng suy nghĩ như vậy.

Làm trong ngành kinh doanh, việc tiếp khách buổi tối rồi về nhà lướt điện thoại đến khuya đã trở thành thói quen của ông Vương. Trước kỳ khám sức khỏe định kỳ, ông còn khá tự tin: gần đây đã uống ít rượu hơn, lại còn mua thêm viên uống bổ gan, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.

Tuy nhiên, ngày nhận kết quả khiến ông choáng váng: men gan tăng cao, gan nhiễm mỡ mức độ trung bình. Khi bác sĩ hỏi về thói quen ăn uống, đặc biệt là việc thường xuyên ăn bánh bao trắng, cơm trắng, bánh ngọt và uống nước ngọt, ông mới thực sự bất ngờ. "Chẳng phải người ta nói thức khuya và uống rượu mới hại gan sao? Mấy thứ như bánh bao trắng mà cũng hại gan à?", ông Vương thắc mắc.

Bác sĩ cho biết thức khuya đúng là không tốt, nhưng với nhiều người, thứ âm thầm gây hại gan lại chính là những "thực phẩm trắng" mà mọi người vẫn ăn hàng ngày.

Theo Sohu, việc thức khuya thỉnh thoảng không khiến gan hỏng ngay lập tức. Nhưng nếu thiếu ngủ kéo dài, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn uống sai cách, áp lực lên gan sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Gan giống một "nhà máy xử lý", đảm nhận việc chuyển hóa đường, chất béo, thuốc và rượu. Khi cơ thể nạp quá nhiều thực phẩm tinh chế màu trắng, lượng đường huyết tăng nhanh. Phần đường dư thừa sẽ được gan chuyển hóa thành chất béo và tích trữ lại, lâu dần dẫn đến gan nhiễm mỡ.

"Thực phẩm trắng" âm thầm gây hại gan

Thường xuyên ăn 3 loại thực phẩm "màu trắng" này có thể âm thầm gây ra các vấn đề về gan.

Tinh bột tinh chế như cơm, bánh bao, mì trắng

Nhiều người thường ăn một chiếc bánh bao lớn cho bữa sáng và một bát cơm cho bữa trưa và nghĩ rằng ăn như vậy "thanh đạm, ít dầu mỡ" nên rất an toàn. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm dễ làm tăng nhanh lượng đường trong máu và nồng độ insulin.

Trong quá trình tinh chế, gạo và bột mì đã bị loại bỏ phần lớn chất xơ và vitamin nhóm B. Khi vào cơ thể, chúng được tiêu hóa nhanh chóng, khiến gan phải xử lý lượng đường dư bằng cách chuyển hóa thành chất béo, sau đó tích trữ trong các tế bào gan.

Nếu ăn thường xuyên với số lượng lớn, cơ thể có thể xuất hiện những dấu hiệu như gan nhiễm mỡ nhẹ, men gan tăng, vòng bụng lớn dần và cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ sau khi ăn. Khi kết hợp với lối sống ít vận động và thức khuya, gan càng dễ bị quá tải.

Bánh ngọt chế biến sẵn: Bánh quẩy, bánh quy, bánh ngọt nhiều lớp

Nhóm thực phẩm này nguy hiểm ở hai điểm: tinh chế và nhiều dầu mỡ.

Bột mì được sử dụng cho các loại bánh này là loại tinh chế cao, dễ làm tăng đường huyết. Trong khi đó, các món chiên như quẩy hoặc bánh quy thường sử dụng dầu hydro hóa hoặc dầu chiên đi chiên lại nhiều lần ở nhiệt độ cao. Những chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa càng làm tăng tích tụ mỡ trong gan và thúc đẩy phản ứng viêm.

Khi đường và chất béo kết hợp, gan phải hoạt động quá tải như một cỗ máy vận hành liên tục, bên ngoài có thể chưa thấy biểu hiện rõ ràng nhưng bên trong đã bắt đầu "xuống cấp".

Các món chiên như quẩy hoặc bánh quy thường sử dụng dầu hydro hóa hoặc dầu chiên đi chiên lại nhiều lần ở nhiệt độ cao, tăng nguy cơ hại gan. Ảnh: Zhihu.

Đường trắng trong đồ uống và món ngọt

Nhiều người nghĩ chỉ cần không ăn mỡ và hạn chế rượu là đủ để bảo vệ gan, nhưng lại bỏ qua các loại đồ uống có đường và món tráng miệng.

Bánh ngọt, trà sữa, nước ngọt hay các loại nước vị trái cây thường chứa lượng lớn đường hoặc siro ngô có hàm lượng fructose cao. Những loại đường này được hấp thu rất nhanh, khiến gan không xử lý kịp, buộc phải tổng hợp lượng lớn triglyceride. Lâu dần, gan giống như bị phủ một lớp "dầu".

Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy những người thường xuyên uống đồ uống có đường có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cao hơn khoảng 20-60%, tùy vào cân nặng và mức độ vận động. Nếu bạn có thói quen mỗi ngày một cốc trà sữa, uống đồ ngọt để giảm mệt mỏi sau giờ làm, hoặc nghĩ rằng uống nước ngọt tốt hơn ăn vặt, cần đặc biệt lưu ý.

Cách bảo vệ gan

Để giảm gánh nặng cho gan, không cần cắt bỏ hoàn toàn các món yêu thích, mà có thể điều chỉnh dần dần.

- Kiểm soát lượng thức ăn chủ yếu màu trắng: Cố gắng ăn một nửa ngũ cốc nguyên hạt và một nửa ngũ cốc tinh chế. Ví dụ, ăn nửa phần cơm trắng và nửa phần yến mạch hoặc đậu. Tránh ăn quá no và hạn chế tinh bột vào buổi tối.

- Giảm lượng đường "nhìn thấy được": Hạn chế đồ uống có đường xuống còn 1-2 lần/tuần, hoặc tốt nhất là tránh hoàn toàn. Khi thèm ngọt, có thể thay bằng trái cây tươi.

- Tối ưu hóa bữa sáng: Thay vì "tinh bột trắng + dầu mỡ", hãy chuyển sang "ngũ cốc nguyên hạt + protein". Ví dụ, thay bánh quẩy chiên bằng bánh mì nguyên cám, yến mạch; thêm trứng, đậu phụ, rau xanh hoặc một ít hạt. Nếu thich ăn bánh bao, nên ăn ít thịt và nhiều rau, đồng thời kiểm soát số lượng bánh.

- Hạn chế thức khuya: Nếu có thể, hãy tránh thức khuya và cố gắng đi ngủ trước 22h đêm. Nếu bắt buộc phải làm việc muộn, nên tránh ăn kèm bánh ngọt hoặc uống trà sữa. Ban ngày, hãy duy trì ít nhất 30 phút vận động như đi bộ nhanh để giúp tiêu hao năng lượng dư thừa.