Thực hư thông tin xuất hiện bão số 12 vào Huế - Quảng Trị

Cơ quan phòng chống thiên tai TP Huế khẳng định thông tin về bão số 12 xuất hiện và có khả năng đi vào khu vực Quảng Trị - Huế là không chính xác.

Ngày 14/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế phát đi thông báo cảnh báo về việc một số trang mạng xã hội lan truyền dự báo về “bão số 12” hướng vào miền Trung, trong đó có Quảng Trị và Huế.

Lực lượng chức năng TP Huế kêu gọi ngư dân tại các lồng bè rời khu vực nguy hiểm để tránh bão số 10 hồi cuối tháng 9.

Tuy nhiên, đây là các nguồn dự báo không chính thống. Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế khuyến cáo người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh vi phạm quy định về truyền tin cảnh báo thiên tai.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, trong ngày 14/10, do ảnh hưởng rãnh áp thấp qua Trung Bộ, thời tiết khu vực có mưa rào rải rác và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ C, vùng núi A Lưới từ 20 đến 29 độ C.

Trong hai ngày 14 và 15/10, thời tiết tại Huế có mưa rào vài nơi, trưa chiều có lúc nắng; từ ngày 16 đến 18/10, doảnh hưởng rãnh thấp ổn định nên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác.

Dự báo từ ngày 19 đến 22/10, không khí lạnh lệch Đông kết hợp rãnh thấp khiến trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ giảm, thời tiết chuyển se lạnh. Tổng lượng mưa từ ngày 13 đến 22/10 tại TP Huế ước khoảng từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cảnh báo đợt mưa lớn sắp tới có thể gây lũ quét, sạt lở vùng núi, ngập úng đô thị, kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi có dông sét, kiểm tra an toàn điện, neo giữ mái tôn, vật dụng ngoài trời, dọn thông rác để giảm nguy cơ ngập úng cục bộ.