Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hơn 12 km đê bị sạt lở, Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp

  • Thứ ba, 14/10/2025 12:06 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đê ở Bắc Ninh sạt lở, sủi đùn; tỉnh công bố tình huống khẩn cấp với 27 sự cố đê điều, tổng chiều dài hơn 12 km.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với 27 sự cố đê điều phát sinh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Lu ngap Bac Ninh anh 1

Đê sông Cầu qua xã Xuân Cẩm xuất hiện mạch sủi vào trưa 9/10.

Theo quyết định, các sự cố có tổng chiều dài hơn 12,8 km, nằm trên các tuyến đê trọng yếu gồm: tả Thương, hữu Thương, tả Cầu, hữu Cầu, hữu Cà Lồ và nhiều tuyến đê bối khác trong tỉnh.

Trên tuyến đê tả Cầu (đoạn K2+00 – K54+050) qua các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, phường Vân Hà xuất hiện hiện tượng sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt, Trạm bơm Dương Đức (xã Mỹ Thái) bị ngập nhà máy. Tuyến hữu Cầu tại đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc) cũng ghi nhận sự cố tràn đê.

Tuyến hữu Thương (K0+00 – K35+045) qua các xã, phường Phúc Hòa, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong xuất hiện tràn, sủi đùn, sạt trượt mái đê; đoạn K2+600 – K16+530 qua Mỹ Thái, Tân Tiến, Bắc Giang có thẩm lậu mái và chân đê.

Một số tuyến đê bối tại Tân Tiến, Đức Thọ, Tân Liễu, Phú Khê, Mỹ Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Dương Đức, Lãng Sơn... cũng bị tràn, sạt lở nghiêm trọng. Ở xã Tam Giang, đoạn K13+200 – K13+500 xuất hiện tràn cục bộ, lỗ rò, thẩm lậu toàn tuyến.

Lu ngap Bac Ninh anh 2

Hàng nghìn người dân xã Tam Giang, Bắc Ninh tham gia đắp đê chống tràn.

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, lũ đặc biệt lớn trên các sông khiến hệ thống đê điều nhiều nơi bị uy hiếp, đe dọa an toàn dân cư, đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương liên quan tổ chức ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện gia cố, xử lý sự cố kịp thời.

Đối với các tuyến đê cấp I–III, yêu cầu nâng cao thân đê, làm tầng lọc ngược tại vị trí sủi đùn, đắp hoàn trả cung sạt và che phủ khe nứt. Các cống, kè đã xử lý phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương; nguồn kinh phí tạm thời được trích từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh. Về lâu dài, các ngành chức năng sẽ khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp ổn định, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và thủy lợi.

Nước lũ bắt đầu rút, Bắc Ninh còn hơn 15.000 hộ bị cô lập

Mặc dù mực nước trên sông Cầu và sông Thương đã giảm, song đến ngày 12/10, toàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hơn 15.300 hộ dân bị cô lập do ngập lụt kéo dài.

30:1793 hôm qua

Nước tại các xã bị ngập ở Bắc Ninh đang rút nhanh

Trên sông Thương, tại Km0 đê hữu Thương (thôn Cửa Sông) mực nước giảm so với đỉnh lũ 1,8 m. Cống Đa Mai đã mở hồi 19h ngày 11/10, nước trong đồng trong ngòi Lái Nghiên đã xuống 12 cm.

10:26 12/10/2025

Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên

Tính đến sáng nay (10/10), mưa lũ do bão Matmo đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 65.000 ngôi nhà vẫn đang bị ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng, Bắc Ninh.

13:00 10/10/2025

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://vtcnews.vn/hon-12km-de-bi-sat-lo-tinh-bac-ninh-ban-bo-tinh-huong-khan-cap-ar971060.html

Văn Chương/VTC News

Lũ ngập Bắc Ninh Bắc Ninh Ngập Lũ lịch sử Ngập lịch sử Ngập Bắc Ninh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý