Thực hư chuyện Tottenham bị bán với giá kỷ lục

Làng túc cầu xôn xao trước thông tin một tập đoàn Mỹ sẵn sàng chi tới 4,5 tỷ bảng để mua lại Tottenham Hotspur.

Dù được hứa hẹn số tiền kỷ lục, chủ Tottenham quyết không bán CLB.

CEO Vinai Venkatesham, đại diện cổ đông chính của Tottenham, nhấn mạnh: "Tottenham Hotspur không phải để bán. Gia đình Lewis muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng qua nhiều thế hệ".

Bất chấp CLB trải qua biến động lớn với sự ra đi của Chủ tịch Daniel Levy sau 24 năm, gia đình Lewis tái khẳng định cam kết gắn bó lâu dài cùng Spurs. Trước đó, ENIC - tập đoàn sở hữu 87% cổ phần Spurs cũng bác bỏ hai lời đề nghị mua lại, trong đó có một nhóm nhà đầu tư châu Á.

Theo truyền thông Anh, nhóm gồm 12 nhà đầu tư, do doanh nhân công nghệ Brooklyn Earick dẫn đầu, được cho là chuẩn bị số tiền 4,5 tỷ bảng để mua lại Tottenham. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ mua lại CLB lớn nhất lịch sử bóng đá Anh, phá kỷ lục Todd Boehly thâu tóm Chelsea với giá 4,25 tỷ bảng vào năm 2022.

Tuy vậy, nguồn tin từ gia đình Lewis - chủ sở hữu ENIC, chia sẻ họ chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ phía doanh nhân Earick.

Tottenham vô địch Europa League mùa 2024/25. Họ hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, bằng điểm Arsenal. Tiềm lực phát triển, cả ở khía cạnh chuyên môn và thương mại của "Gà trống" được giới chuyên môn đánh giá cao.

Do đó, gia đình Lewis không bán CLB một cách dễ dàng. Nếu đội bóng Bắc London tiếp tục cải thiện phong độ trong thời gian gần, số tiền Spurs mang lại cho chủ sở hữu sẽ không hề nhỏ.