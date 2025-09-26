Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thực hư chuyện Tottenham bị bán với giá kỷ lục

  • Thứ sáu, 26/9/2025 18:31 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Làng túc cầu xôn xao trước thông tin một tập đoàn Mỹ sẵn sàng chi tới 4,5 tỷ bảng để mua lại Tottenham Hotspur.

Dù được hứa hẹn số tiền kỷ lục, chủ Tottenham quyết không bán CLB.

CEO Vinai Venkatesham, đại diện cổ đông chính của Tottenham, nhấn mạnh: "Tottenham Hotspur không phải để bán. Gia đình Lewis muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng qua nhiều thế hệ".

Bất chấp CLB trải qua biến động lớn với sự ra đi của Chủ tịch Daniel Levy sau 24 năm, gia đình Lewis tái khẳng định cam kết gắn bó lâu dài cùng Spurs. Trước đó, ENIC - tập đoàn sở hữu 87% cổ phần Spurs cũng bác bỏ hai lời đề nghị mua lại, trong đó có một nhóm nhà đầu tư châu Á.

Theo truyền thông Anh, nhóm gồm 12 nhà đầu tư, do doanh nhân công nghệ Brooklyn Earick dẫn đầu, được cho là chuẩn bị số tiền 4,5 tỷ bảng để mua lại Tottenham. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ mua lại CLB lớn nhất lịch sử bóng đá Anh, phá kỷ lục Todd Boehly thâu tóm Chelsea với giá 4,25 tỷ bảng vào năm 2022.

Tuy vậy, nguồn tin từ gia đình Lewis - chủ sở hữu ENIC, chia sẻ họ chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ phía doanh nhân Earick.

Tottenham vô địch Europa League mùa 2024/25. Họ hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, bằng điểm Arsenal. Tiềm lực phát triển, cả ở khía cạnh chuyên môn và thương mại của "Gà trống" được giới chuyên môn đánh giá cao.

Do đó, gia đình Lewis không bán CLB một cách dễ dàng. Nếu đội bóng Bắc London tiếp tục cải thiện phong độ trong thời gian gần, số tiền Spurs mang lại cho chủ sở hữu sẽ không hề nhỏ.

Son Heung-min đang khiến Tottenham hối tiếc

Son Heung-min đang là cầu thủ ấn tượng nhất MLS hiện tại, và chỉ sau 7 trận, anh đã khiến Tottenham phải nhìn lại quyết định để trụ cột ra đi với ánh mắt đầy tiếc nuối.

15 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Trần Lan

Tottenham Tottenham Venkatesham Premier League chuyển nhượng

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý