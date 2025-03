Thực hư chuyện Ronaldo làm đồng đội Messi

Trước tin đồn Ronaldo có thể gia nhập Inter Miami theo dạng hợp đồng ngắn hạn để thi đấu tại FIFA Club World Cup 2025, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định thông tin này hoàn toàn vô căn cứ.

"Việc Ronaldo làm đồng đội Messi là không đúng sự thật", Goal dẫn lời Romano.

Kể từ khi chia tay MU để gia nhập Al Nassr năm 2023, Ronaldo vẫn duy trì phong độ khủng khiếp với 86 bàn thắng và 19 kiến tạo sau 97 lần ra sân. Trong khi đó, Messi cũng tỏa sáng tại Inter Miami với 38 bàn và 20 kiến tạo sau 44 trận.

Messi và Ronaldo chạm trán nhau 36 lần trong sự nghiệp, phần lớn ở những trận El Clasico. Thế nhưng, hai huyền thoại bóng đá chưa bao giờ khoác chung một màu áo.

Theo quy định mới từ FIFA, những cầu thủ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới được phép ký hợp đồng ngắn hạn kéo dài một tháng để dự Club World Cup cùng một trong 32 CLB góp mặt tại giải đấu được tổ chức tại Mỹ.

Sau khi giải kết thúc, họ có thể tiếp tục tìm kiếm bến đỗ mới hoặc trở lại CLB cũ với bản hợp đồng dài hạn trong kỳ chuyển nhượng chính thức như thường lệ.

Hiện Ronaldo đang bước vào những tháng cuối cùng của hợp đồng tại Al Nassr, nhưng nhiều khả năng siêu sao sao người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Trung Đông thay vì chuyển đến Mỹ.

