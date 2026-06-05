Thực hư chuyện cô gái sinh năm 1993 đã lên chức 'bà sui' gây sốt mạng

Chị Nguyệt Ánh (sinh năm 1993) cho biết những lời đồn về chuyện sinh con khi chưa đủ tuổi hay "tảo hôn" được lan truyền là sai sự thật, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Ngày 5/6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người mẹ sinh năm 1993 đã lên chức "bà sui" khiến nhiều người xem ngỡ ngàng. Trong loạt ảnh, người mẹ đứng cạnh "con dâu" và khoe bức hình chụp cùng ông bà thông gia.

"Tui Quý Dậu 1993 lên chức bà sui, có nàng dâu xinh đẹp rồi, mấy bà 93 sao rồi nè", người đăng bài bày tỏ.

Tuy nhiên, sự chú ý của dân mạng lập tức đổ dồn vào độ tuổi quá trẻ của "mẹ chồng", thắc mắc về sự chênh lệch tuổi tác có phần vô lý.

"Sinh năm 1993 là năm nay 33-34 tuổi. Nếu có con năm 18 tuổi thì năm nay con trai mới 16 tuổi. Vậy mẹ tảo hôn hay con tảo hôn nhỉ", "Mình 1993 mà con chưa đi học nữa, sao người ta lên chức mẹ chồng hay vậy", "Mình cũng 93 đây, chưa chồng con gì, vẫn nghĩ tối nay ăn gì" - dân mạng bày tỏ.

Chị Nguyệt Ánh (váy đỏ) là mẹ nuôi của chú rể.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyệt Ánh (sinh năm 1993, Bình Phước), người "mẹ chồng" trong bài đăng viral, cho biết thực tế không có chuyện "tảo hôn" hay sinh con khi chưa đủ tuổi như dân mạng đang đồn đoán.

"Thật ra tôi là mẹ nuôi của chú rể. Tôi và bố mẹ cháu là anh chị em kết nghĩa, rất thân thiết nên nhận cháu làm con đỡ đầu", chị Nguyệt Ánh giải thích.

Chị cho biết vì thân thiết với bố mẹ của chú rể, chứng kiến cậu lớn lên nên coi cháu như con ruột trong nhà. Vợ chồng chị Ánh cũng hỗ trợ rất nhiều trong quá trình tổ chức hôn lễ của hai con.

Đăng những bức ảnh lên trang TikTok cá nhân chỉ để lưu giữ kỷ niệm gia đình, chị Nguyệt Ánh bất ngờ khi các trang fanpage lớn chia sẻ lại nhưng không xác minh nội dung.

"Vài hôm nay khi các trang đăng lại, nhiều người hiểu nhầm khiến tôi nhận không biết bao nhiêu lời chỉ trích, rất áp lực và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi", chị bày tỏ, hy vọng câu chuyện sai lệch không tiếp tục bị lan truyền.