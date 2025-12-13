Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Thua game, cầm đá ném vỡ kính xe trên cao tốc để trút bực

  • Thứ bảy, 13/12/2025 11:08 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Bực tức vì chơi game thua, nam thanh niên ở Hà Tĩnh cầm đá đứng trên cầu ném xuống xe đang lưu thông trên cao tốc Bắc Nam.

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N. B. K. D (SN 2009, trú thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo cơ quan điều tra, tối 8/10, N.B.K.D. điều khiển xe đạp điện lên cầu vượt dân sinh gần trường dạy lái xe để chơi điện thoại. Lúc này do bực tức vì thua game, N.B.K.D. nhặt đá trên mặt cầu ném nhiều lần xuống các phương tiện đang lưu thông dưới đường cao tốc.

nem vo kinh anh 1

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Thời điểm này viên đá do D. ném đã trúng xe tải đầu kéo BKS 78H-018.43 do anh Trần Quốc Lâm (SN 1982, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Hậu quả khiến xe bị thủng, rạn vỡ kính chắn gió trước. Thiệt hại được định giá 4.200.000 đồng.

nem vo kinh anh 2

Phần kính ô tô bị vỡ do D. ném đá trúng.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù mới 16 tuổi, N.B.K.D đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị can gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý trước pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Bắt đối tượng người nước ngoài đập kính hàng loạt ôtô trộm cắp tài sản

Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị bắt giữ một đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vị đập vỡ kính hàng loạt ôtô trộm cắp tài sản trong đêm.

06:33 30/11/2025

Trục xuất người đàn ông nước ngoài vì phá hoại tài sản, sử dụng cần sa

Sau khi sử dụng cần sa, người đàn ông quốc tịch Na Uy đấm vỡ cửa kính ôtô đang đỗ tại điểm gửi xe thuộc phường Đống Đa (Hà Nội) và chui vào xe để tìm mẹ.

14:48 28/9/2025

Bắt nghi phạm đập vỡ kính taxi công nghệ, đánh tài xế ở TP.HCM

Công an TP.HCM và Công an phường An Phú đang điều tra, xử lý nghi phạm đi xe máy chặn đầu taxi công nghệ, đập vỡ kính ôtô và đánh tài xế.

20:16 1/9/2025

https://tienphong.vn/cam-da-nem-vo-kinh-xe-tren-cao-toc-de-trut-buc-thua-game-post1804208.tpo#source=zone%2Fzone-highlight-12

Hoài Nam/Tiền Phong

ném vỡ kính Hà Tĩnh thua game trút bực cao tốc phá hoại tài sản

    Đọc tiếp

    Muc an nao cho ke day CSGT vao dau xe tai tai Ha Noi? hinh anh

    Mức án nào cho kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải tại Hà Nội?

    2 giờ trước 09:37 13/12/2025

    0

    Theo luật sư, nạn nhân là cán bộ CSGT đang thi hành công vụ và hành vi của đối tượng có thể xuất phát từ việc bực tức do bị CSGT xử phạt. Do đó, đối tượng còn phải chịu tình tiết định khung khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

    Thu truong Bo Cong an noi ve chuyen an ma tuy nghin ty 1025C hinh anh

    Thứ trưởng Bộ Công an nói về chuyên án ma túy nghìn tỷ 1025C

    3 giờ trước 08:36 13/12/2025

    0

    Chuyên án 1025C là một trong những chuyên án đầu tiên phối hợp sâu với lực lượng chức năng quốc tế trong quá trình điều tra, bắt giữ. Thể hiện hiệu quả của việc tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy, đặc biệt trên tuyến biên giới Tây Nam và trong kiểm soát giao dịch xuyên biên giới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý