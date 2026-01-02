YouTuber Công Trần TV bị bắt

Trong số 40 người bị bắt cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải có YouTuber Công Trần TV với kênh YouTube hơn 539.000 người đăng ký

Trong số những người bị Công an TP.HCM khởi tố cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) có YouTuber Trần Văn Công (chủ kênh Công Trần TV).

Kênh Youtube Công Trần TV có hơn 539.000 người đăng ký và kênh TikTok của Công có gần 83.000 người theo dõi (công khai số điện thoại để tư vấn, giải cứu Campuchia, Trung Quốc).