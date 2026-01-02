YouTuber Công Trần TV bị bắt

Trong số những người bị Công an TP.HCM khởi tố cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) có YouTuber Trần Văn Công (chủ kênh Công Trần TV).
Công Trần TV bị Công an TPHCM bắt trong vụ án "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải.
Hoạt động cứu, chuộc người của Nguyễn Thanh Hải có sự giúp sức tích cực của chủ tài khoản YouTube "Công Trần TV".
Kênh Youtube Công Trần TV có hơn 539.000 người đăng ký và kênh TikTok của Công có gần 83.000 người theo dõi (công khai số điện thoại để tư vấn, giải cứu Campuchia, Trung Quốc).
