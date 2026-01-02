Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

YouTuber Công Trần TV bị bắt

  • Thứ sáu, 2/1/2026 21:35 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Trong số 40 người bị bắt cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải có YouTuber Công Trần TV với kênh YouTube hơn 539.000 người đăng ký

Trong số những người bị Công an TP.HCM khởi tố cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) có YouTuber Trần Văn Công (chủ kênh Công Trần TV).

Cong Tran TV anh 1

Công Trần TV bị Công an TPHCM bắt trong vụ án "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải.

Hoạt động cứu, chuộc người của Nguyễn Thanh Hải có sự giúp sức tích cực của chủ tài khoản YouTube "Công Trần TV".

Kênh Youtube Công Trần TV có hơn 539.000 người đăng ký và kênh TikTok của Công có gần 83.000 người theo dõi (công khai số điện thoại để tư vấn, giải cứu Campuchia, Trung Quốc).

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

TikToker Huỳnh Cao Cường bị bắt vì trục lợi việc giải cứu ở Campuchia

Tự xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ giải cứu” người Việt mắc kẹt tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Huỳnh Cao Cường thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội.

11 giờ trước

Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.

14 giờ trước

'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải vừa bị bắt là ai?

Trước khi bị bắt tạm giam, Nguyễn Thanh Hải được biết đến với danh xưng "hiệp sĩ cứu người", gắn với nhiều hoạt động giải cứu người Việt bị lừa sang Campuchia.

16 giờ trước

https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-bat-youtuber-cong-tran-tv-196260102162348506.htm

Phạm Dũng/Người Lao động

Công Trần TV Nguyễn Thanh Hải Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải YouTuber

  • Nguyễn Thanh Hải

    Nguyễn Thanh Hải

    Bà Nguyễn Thanh Hải là Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Bà từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

    • Chức vụ: Trưởng ban Dân nguyện
    • Năm sinh: 1970
    • Quê quán: Hà Nội
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư - Tiến sĩ vật lý

Đọc tiếp

Nghe An bat giu doi tuong mua ban nguoi hinh anh

Nghệ An bắt giữ đối tượng mua bán người

38 phút trước 21:38 2/1/2026

0

Công an xã Nhôn Mai đã phối hợp Tổ địa bàn số 3 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An), Đồn Biên phòng Nhôn Mai bắt giữ Lô Thị Vân (sinh năm 1983), trú tại Bản Piêng Mựn, xã Nhôn Mai về hành vi “Mua bán người”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý