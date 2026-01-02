Nghệ An bắt giữ đối tượng mua bán người

Quá trình điều tra ban đầu xác định Lô Thị Vân đưa 02 người phụ nữ là V.T.T. (sinh năm 1975) và L.T.H. (sinh năm 1990), cùng trú tại xã Nhôn Mai bán sang Trung Quốc cho 02 người đàn ông để làm vợ nhằm hưởng lợi số tiền 40 triệu đồng.
Đối tượng Lô Thị Vân
Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.
