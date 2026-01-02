Nghệ An bắt giữ đối tượng mua bán người

Công an xã Nhôn Mai đã phối hợp Tổ địa bàn số 3 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An), Đồn Biên phòng Nhôn Mai bắt giữ Lô Thị Vân (sinh năm 1983), trú tại Bản Piêng Mựn, xã Nhôn Mai về hành vi “Mua bán người”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Lô Thị Vân đưa 02 người phụ nữ là V.T.T. (sinh năm 1975) và L.T.H. (sinh năm 1990), cùng trú tại xã Nhôn Mai bán sang Trung Quốc cho 02 người đàn ông để làm vợ nhằm hưởng lợi số tiền 40 triệu đồng.

Đối tượng Lô Thị Vân

Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.