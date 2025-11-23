Xuất hiện clip đối tượng cầm hung khí 'xin đểu' tại các quán cà phê

Người dân phản ánh tại các quán cà phê dọc tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh xuất hiện đối tượng đến các quán cà phê bán xuyên đêm, cầm theo hung khí đe dọa "xin đểu" chủ quán khiến nhiều người buôn bán bất an.

Ngày 23/11, gia đình bà N.T.T. (SN 1973, ngụ ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) đem đoạn clip ghi lại hình ảnh bị đối tượng cầm dao đe dọa quán cà phê của bà để "xin đểu" ban đêm đến Công an xã Nhựt Tảo trình báo để đề nghị ngăn chặn, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Hình ảnh đối tượng cầm hung khí vào quán cà phê của bà T. "xin đểu".

Trước đó, khoảng 3h55 ngày 21/11, gia đình bà T. bán nước giải khát đồ ăn uống trên quốc lộ 1 xuyên đêm, thì có một đối tượng đi xe đạp, mặc khoác xanh đến xin nước uống và xin 100.000 đồng để làm "lộ phí" với vẻ hống hách, đe dọa. Gia đình bà T. không đồng ý, ngay lập tức đối tượng này rút dao ra định tấn công bà T. và chồng bà T.

Đối tượng tỏ ra hung hãn, liên tục chửi thề, ngoài ra còn cầm hung khí chỉa thẳng vào vợ chồng ông L. đe dọa. Biết đối tượng có dấu hiệu xin đểu, manh động, ông L. đã lấy khúc cây trong quán ra đuổi đối tượng ra ngoài.

Ông L., chồng bà T. đã dùng gậy gỗ đuổi đối tượng ra khỏi quán.

Bị chủ quán chống trả, đối tượng tháo chạy bỏ lại túi xách và chiếc xe đạp. Ông L. đã bỏ chiếc xe đạp và túi xách ra lề đường. Một lúc sau, đối tượng quay lại lấy các vật dụng trên rồi rời đi.

Vợ chồng bà T. đã giao nộp các vật chứng, bằng chứng để Công an điều tra, ngăn chặn các đối tượng manh động, mang hung khí "xin đểu" tại các quán nước dọc quốc lộ chuyên buôn bán về đêm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.