Thua Chelsea, PSG 'mở két' mua 7 tân binh

Trận thua 0-3 trước Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup 2025™ hôm 14/7 khiến PSG thức tỉnh sau những tháng ngày ngọt ngào. Dù vừa chạm tay vào chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử, cú sảy chân trước Chelsea cho thấy đội hình của Luis Enrique còn nhiều lỗ hổng.

Theo L’Equipe, PSG dự định chiêu mộ ít nhất 7 tân binh hè này. Vị trí thủ môn không phải ưu tiên, trừ khi Gianluigi Donnarumma ra đi. Ở hàng thủ, PSG muốn tăng cường vị trí trung vệ khi Milan Skriniar có thể ra đi, còn Marquinhos đã 31 tuổi.

Illya Zabarnyi của Bournemouth là mục tiêu nổi bật, với giá chuyển nhượng dự kiến khoảng 60 triệu euro. Nếu Lucas Beraldo rời Paris với đề nghị trên 30 triệu, PSG sẽ tìm ngay một trung vệ thuận chân trái thay thế.

Vị trí chạy cánh cũng là vấn đề nhức nhối khi Achraf Hakimi và Nuno Mendes gần như không có phương án dự phòng ổn định. Vì vậy, đội bóng thủ đô Pháp tính mang về hai hậu vệ biên mới, chia đều cho cả cánh phải lẫn trái.

Tuyến giữa của PSG ổn định nhờ Joao Neves, Vitinha và Fabian Ruiz. Tuy nhiên, nhà vô địch Champions League mùa 2024/25 vẫn khao khát bổ sung một máy quét giàu kinh nghiệm, mẫu cầu thủ như Joshua Kimmich.

Song, hy vọng này bị dập tắt khi Kimmich vừa gia hạn với Bayern Munich. Giám đốc Thể thao Luis Campos phải chạy đua để tìm một phương án chất lượng thay thế.

Trên hàng công, hai cái tên được Enrique để mắt vẫn là Victor Osimhen và Rafael Leao. Dù Galatasaray chiếm lợi thế trong việc đón Osimhen, PSG chưa rút lui hoàn toàn. Với Leao, đội chủ sân Parc des Princes sẵn sàng bám trụ đến phút cuối, bởi họ tin tiền đạo AC Milan có thể nâng tầm sức công phá cho hàng công.

Thị trường chuyển nhượng còn hơn 6 tuần trước khi đóng cửa, và Chủ tịch Al-Khelaifi dự đoán sẽ tiếp tục mở két để HLV Enrique nâng cấp đội hình.

