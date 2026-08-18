Thư viện ẩn sâu giữa những dãy núi Alps

Bên ngoài thư viện là một khung cảnh yên bình của những thị trấn nhỏ phía Tây nước Áo. Theo thời gian, thư viện này không chỉ là nơi để du khách tham quan không gian sách. Cũng tại Admont Abbey, đội ngũ đã phát triển thêm các không gian trưng bày tiêu bản động vật, thực vật được ghi chép từ những người đi trước của tu viện. Ngoài ra, với những người thích khám phá thiên nhiên, từ địa điểm này có nhiều cung đường hiking thú vị sâu vào rừng quốc gia Áo và các dãy núi Alps.