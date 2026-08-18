Thư viện ẩn sâu giữa những dãy núi Alps

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Nằm giữa những dãy núi Alps, thị trấn Admont hiện lên yên bình với một con đường nhỏ chạy thẳng lên tu viện Admont. Tại đây, du khách từ nhiều nơi trên thế giới đổ về để chiêm ngưỡng thư viện độc đáo. Thư viện Admont Abbey trải dài khoảng 70 m, rộng 14 m và cao 11 m, tạo nên một trong những không gian thư viện ấn tượng của vùng Trung Âu.
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Thư viện được xây dựng năm 1776, điểm nhấn của đại sảnh là hệ thống mái vòm và bảy bức bích họa trên trần, được họa sĩ Bartolomeo Altomonte thực hiện, mô tả các chặng đường của con người trên hành trình tìm kiếm tri thức.
Màu trắng và vàng phủ lên gần như toàn bộ không gian, từ tường, cột, lan can đến các chi tiết trang trí. Đồng thời, việc bài trí tạo dựa trên bố cục đối xứng khiến cho không gian có cảm giác vô tận.
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Các giá sách được xếp cạnh nhau với chủ đích tạo nên những bức tường bằng sách. Dẫu vậy người đọc vẫn có thể cảm thấy có những khoảng nghỉ cho mắt trong việc thiết kế, chẳng hạn, giữa các giá sách có những khung cửa sổ để hút ánh sáng.
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Các tủ sách được phân theo chủ đề, chương cụ thể. Chúng có thể bao gồm lịch sử, triết học, văn học, tôn giáo, sinh học…
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Có bốn lối đi bí mật được ẩn sau những giá sách với các cầu thang xoắn dẫn lên khu vực hành lang phía trên. Những lối đi này được bố trí kín đáo, gần như hòa vào hệ thống kệ sách.
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Các tác phẩm điêu khắc của Josef Stammel xuất hiện tại nhiều vị trí trong thư viện, từ hốc tường đến khu vực cầu thang, tạo thêm chiều sâu cho không gian vốn đã dày đặc chi tiết trang trí. Một trong những nhóm tượng nổi bật là The Four Last Things, với bốn chủ đề về cái chết, phán xét, thiên đường và địa ngục. Những tác phẩm này được đặt xen giữa hệ thống giá sách và kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách Baroque.
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Hơn 70.000 cuốn sách hiện được lưu giữ trong đại sảnh thư viện. Trong đó có nhiều ấn phẩm đã có tuổi đời trên trăm năm.
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Thư viện tại đây thu hút nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới với đủ các độ tuổi khác nhau. So với những khu vực gần đó như thị trấn Hallstatt hay thành phố Salzburg, Admont có lẽ không nổi tiếng bằng. Tuy nhiên, đây vẫn là một điểm dừng thú vị cho những chuyến đi dọc theo biên giới Đức, Thụy Sĩ, Áo.
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Bên ngoài thư viện là một khung cảnh yên bình của những thị trấn nhỏ phía Tây nước Áo. Theo thời gian, thư viện này không chỉ là nơi để du khách tham quan không gian sách. Cũng tại Admont Abbey, đội ngũ đã phát triển thêm các không gian trưng bày tiêu bản động vật, thực vật được ghi chép từ những người đi trước của tu viện. Ngoài ra, với những người thích khám phá thiên nhiên, từ địa điểm này có nhiều cung đường hiking thú vị sâu vào rừng quốc gia Áo và các dãy núi Alps.
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