Khai mạc Hội Sách Hà Nội 2026 tại phố đi bộ Hồ Gươm

Bà Vũ Thu Hà - Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - phát biểu khai mạc. "Hội Sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập; nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với tri thức của hiện tại và công nghệ của tương lai, bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho sự phát triển bền vững", bà Vũ Thu Hà nói.