Thư viện dưới hố sụt, bao quanh bởi vách đá ở Trung Quốc

Thư viện Thiên Khanh (Tiankeng Library), nằm trong khu thắng cảnh cổ thành Huyền Cao, huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), trở thành điểm tham quan nổi tiếng sau khi mở cửa thử nghiệm ngày 10/8. Theo China News Service, chỉ trong 20 ngày đầu hoạt động, công trình đón gần 200.000 lượt khách, đồng thời thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Điểm đặc biệt của thư viện là vị trí nằm sâu trong một hố sụt tự nhiên, được bao quanh bởi những vách đá nguyên bản. Nhìn từ bên ngoài, công trình gần như ẩn mình giữa cây xanh và địa hình núi đá. Ảnh: Xue Jun/China News Service.