Bên trong thư viện 2.800 m2, có 70.000 cuốn sách ở Hàn Quốc

Starfield Library nằm giữa Starfield COEX Mall, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc , mở cửa từ tháng 5/2017 trên diện tích khoảng 2.800 m2. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, không gian gây choáng ngợp với những bức tường sách khổng lồ vươn cao giữa khoảng thông tầng rộng, tạo cảm giác như bước vào một “thành phố sách” thu nhỏ. Ảnh: Korean.

Điểm nhấn của thư viện là ba bức tường sách cao khoảng 13 m, trải qua hai tầng và gần chạm mái kính phía trên. Thiết kế mở, không có cửa ngăn cách với khu mua sắm, cùng những kệ sách cao vút khiến Starfield Library vừa là nơi đọc sách, vừa giống một công trình kiến trúc để du khách dừng lại ngắm nhìn và chụp ảnh. Ảnh: @demas.

Phía trên thư viện là hệ thống mái kính lớn, cho phép ánh nắng tràn xuống những dãy kệ màu nâu gỗ. Vào ban ngày, ánh sáng tự nhiên làm nổi bật cấu trúc uốn cong của các bức tường sách. Khi trời tối, hệ thống đèn được bật lên, nhuộm vàng toàn bộ không gian. Sự thay đổi ánh sáng mang đến hai diện mạo khác biệt, khiến cùng một góc chụp có thể tạo ra những bức ảnh hoàn toàn khác nhau. Ảnh: @demas, @xo.josiie.

Theo chính quyền Seoul, thư viện sở hữu khoảng 70.000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, kinh tế, nhân văn, nghệ thuật và sở thích cá nhân, cùng khoảng 600 loại tạp chí trong và ngoài nước. Điểm đặc biệt là không phải toàn bộ sách trên những bức tường cao 13 m đều dành cho việc đọc. Các tầng kệ phía trên được bố trí sách mô hình phục vụ trang trí, trong khi sách thật dành cho độc giả nằm ở những vị trí có thể tiếp cận. Cách sắp đặt này giúp những bức tường sách vừa là nơi lưu trữ tri thức, vừa trở thành một phần của công trình kiến trúc. Ảnh: Korean.

Không giống các thư viện truyền thống, Starfield Library không yêu cầu thẻ thành viên hay thu phí tham quan. Du khách có thể tự do lựa chọn sách, ngồi đọc trên những chiếc ghế sofa hoặc bàn dài bố trí quanh khu vực trung tâm. Một số bàn có ổ cắm điện phục vụ người sử dụng máy tính. Ngay phía ngoài khu đọc sách là dòng người mua sắm, các cửa hàng và quán cà phê , tạo nên khung cảnh giao thoa giữa nhịp sống thương mại và không gian văn hóa. Ảnh: Korean.

Với khách du lịch, sức hút lớn nhất nằm ở những góc chụp ảnh khó tìm thấy tại các thư viện thông thường. Cầu thang cuốn chạy ngang các bức tường sách là vị trí check-in được yêu thích, cho phép người chụp ghi lại toàn bộ chiều cao của công trình. Từ tầng trên, du khách có thể hướng ống kính xuống khoảng thông tầng, thu trọn những kệ sách uốn cong, mái kính và dòng người di chuyển phía dưới. Ảnh: @dhevianabena.

Từ khi khai trương, Starfield Library trở thành điểm check-in được yêu thích, liên tục xuất hiện trong những bức ảnh và video du khách chia sẻ trên mạng xã hội. Theo trang thống kê Display Purposes, hashtag #starfieldlibrary xuất hiện trong hơn 30.500 bài đăng trên Instagram. Tháng 8/2025, thư viện tại Seoul được nền tảng du lịch Trip.com vinh danh trong 10 dự án đổi mới du lịch tiêu biểu toàn cầu, là đại diện duy nhất của Hàn Quốc góp mặt trong danh sách. Công trình được ghi nhận nhờ kết hợp văn học, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch, góp phần tạo nên điểm đến văn hóa đặc trưng giữa lòng Seoul. Ảnh: Ảnh: Korean.

Không chỉ thu hút khách chụp ảnh, thư viện còn là nơi tổ chức các buổi trò chuyện với tác giả, triển lãm, diễn thuyết và biểu diễn nghệ thuật. Vào dịp Giáng sinh , khu vực trung tâm thường được trang trí bằng những công trình nghệ thuật theo mùa, nổi bật giữa các bức tường sách. Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và kiến trúc giúp không gian liên tục thay đổi diện mạo, mang đến trải nghiệm mới cho những người quay lại tham quan. Ảnh: @mosashoots.

Starfield Library mở cửa hàng ngày từ 10h30 đến 22h. Du khách có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm tuyến số 2 đến ga Samseong hoặc tuyến số 9 đến ga Bongeunsa để tiếp cận khu phức hợp COEX. Ngoài thư viện, khu vực này còn có thủy cung, rạp chiếu phim, nhà hàng và các cửa hàng mua sắm, phù hợp để kết hợp trong hành trình khám phá Gangnam. Ảnh: @demas.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

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