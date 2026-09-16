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Bên trong tiệm sách cheo leo cạnh hố sụt 326 m ở Trung Quốc

  • Thứ tư, 16/9/2026 18:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hơn 10.000 cuốn sách được xếp dọc vách đá bên hố sụt sâu 326 m ở Quảng Tây, biến nơi đây thành một trong những không gian đọc sách đặc biệt nhất Trung Quốc.

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Nằm trong khu thắng cảnh hố sụt Mianhua, khu tự trị dân tộc Mục Lão La Thành, Quảng Tây, Trung Quốc, Mianhua Tiankeng (tiệm sách trên vách đá) gây chú ý nhờ vị trí khác thường. Một bên là hàng nghìn cuốn sách xếp dọc vách núi, phía còn lại nhìn thẳng xuống hố sụt sâu 326 m, rộng khoảng 305 m. Công trình bắt đầu đón khách từ tháng 5/2025 và nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi tiếng. Ảnh: Long Tao/Xinhua.
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Để đến tiệm sách, du khách phải men theo lối đi dựng dọc vách núi. Tiệm nằm ở khoảng giữa tuyến đường dài hơn 1.600 m quanh hố sụt, vừa là điểm dừng chân, vừa mở ra tầm nhìn xuống vực sâu và những vách đá phủ cây xanh. CCTV mô tả nơi này như một “thư viện giữa thung lũng”, tách biệt khỏi sự ồn ào của đô thị. Ảnh: National Reading China.
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Ấn tượng nhất là hơn 10.000 cuốn sách được xếp dọc vách đá, tạo thành hệ thống kệ cao khoảng 10 m, kéo dài 150 m. Các kệ được bố trí theo địa hình tự nhiên, khiến cả vách núi trông như một thư viện khổng lồ giữa hố sụt. Ảnh: National Reading China.
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Khi trời tối, hệ thống đèn được bật dần, khiến cả dải sách phát sáng giữa vách núi, nhìn từ xa như một công trình lơ lửng trên vực sâu. Ảnh: mmgpmedia.
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Ý tưởng xây dựng tiệm sách đến từ He Zhijian, nhà sáng lập khu du lịch. Sau những lần tìm hiểu Tsutaya Books tại Nhật Bản và Hàng Châu, ông muốn đưa trải nghiệm đọc sách ra khỏi không gian thương mại thông thường, kết hợp với địa hình đặc biệt của hố sụt Mianhua. Thay vì dựng một tòa nhà tách biệt, các giá sách và khu vực nghỉ chân được bố trí men theo vách đá có sẵn. Ảnh: China News, hk.trip.

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Việc thi công trên địa hình này không đơn giản. Vách đá vôi dốc, có những khu vực đá bị phong hóa và nguy cơ nước ngầm thấm qua. Đội ngũ xây dựng phải sử dụng kỹ thuật neo đặc biệt và dựng các sàn thi công tạm trên cao. He Zhijian ví quá trình dựng công trình như một màn biểu diễn nhào lộn trên vách đá, khi công nhân lần lượt dựng hệ thống đỡ phía dưới, thi công phần phía trên rồi tháo kết cấu tạm. Ảnh: China News.
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Dù đặt ngoài trời, sách tại đây ít chịu tác động trực tiếp của mưa. Theo He Zhijian, cấu trúc tự nhiên của hố sụt và phần vách đá phía trên tạo thành một lớp che chắn, giúp khu vực đặt sách tránh phần lớn gió mưa. Du khách có thể ngồi đọc trên những chiếc ghế bố dọc lối đi, trong khi ngay gần đó còn có quán cà phê nhìn ra hố sụt. Ảnh: Long Tao/Xinhua.
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Không gian này cũng được phát triển theo hướng hạn chế can thiệp vào địa hình tự nhiên. Hố sụt Mianhua có ba mặt phủ thảm thực vật dày, mặt còn lại là vách đá dựng đứng - nơi tiệm sách được bố trí. Các hạng mục mới tận dụng địa hình có sẵn thay vì thay đổi cấu tạo đá, nhằm kết hợp cảnh quan tự nhiên với trải nghiệm du lịch. Ảnh: Nanguo Morning Post.
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Tiệm sách hiện là một phần trong hệ thống trải nghiệm tại Mianhua, bên cạnh quán cà phê, khu lưu trú và các không gian giải trí trên vách đá. Chỉ khoảng ba tháng sau khi mở cửa, nơi này đã đón khoảng 100.000 lượt khách. Đến cuối năm 2025, các video liên quan đến hố sụt Mianhua ghi nhận hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, đưa điểm đến từng chủ yếu được biết đến nhờ địa hình karst trở thành một địa danh du lịch nổi bật của Hà Trì. Ảnh: Nanguo Morning Post.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

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Quỳnh Trang

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