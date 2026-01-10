Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thư viện '4 trong 1' cải tạo từ khu nhà cũ tại Đan Mạch

  • Thứ bảy, 10/1/2026 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Copenhagen Main Library (Hovedbiblioteket) là thư viện nằm giữa khu phố cổ của thủ đô Đan Mạch, được xây dựng với 4 không gian mang tên Cảm hứng, Đọc, Học và Sống.

thu vien anh 1

Hovedbiblioteket (Copenhagen Main Library) là thư viện chính trong hệ thống 20 thư viện công cộng của thủ đô Đan Mạch, giữ vai trò điều phối và định hình trải nghiệm đọc cho nhiều nhóm công chúng, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người trưởng thành. Hovedbiblioteket nằm tại khu vực trung tâm của thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), giữa những công trình hoàng gia và cả các con phố mua sắm sầm uất du khách.

thu vien anh 2

Thư viện được chia thành các tầng với những chức năng riêng biệt nhằm phục vụ người dân tại thành phố. 4 chức năng chính của Hovedbiblioteket (Copenhagen Main Library) được đặt tên một cách ngắn gọn, phản ánh trực tiếp cách thư viện định nghĩa vai trò của từng không gian với người sử dụng: Litt, Læs, Lær và Live (Cảm hứng, Đọc, Học, Sống)

thu vien anh 3

Không gian đầu tiên mọi người có thể thấy khi bước vào thư viện là sảnh chính. Đây là nơi trả và mượn sách, một số chỗ ngồi, bàn làm việc được bố trí để bạn đọc thưởng thức cà phê, trò chuyện và trao đổi.

thu vien anh 4

Một góc nhỏ tại sảnh chính được dành ra để giới thiệu các cuốn sách nổi tiếng và thu hút công chúng.
thu vien anh 5

Người đi làm, sinh viên là những đối tượng chính ngồi tại sảnh của thư viện.

thu vien anh 6

Khu LITT trên tầng 2 tập trung văn học hư cấu Đan Mạch và quốc tế, được tổ chức thành các “vùng đọc” theo thể loại. Thay vì sắp xếp thuần túy theo logic lưu trữ, không gian này nhấn mạnh trải nghiệm thị giác và cảm hứng, coi trưng bày sách như một hình thức truyền thông văn hóa nhằm khuyến khích công chúng tiếp cận văn học.
thu vien anh 7thu vien anh 8

Bức tường tại tầng khu LITT được xây dựng từ hàng trăm khối gỗ, tạo thành hình con đường dẫn tới quyển sách mở ra. Mỗi khối gỗ lại mang một thông điệp riêng.

thu vien anh 9

Để thuận tiện trong việc tìm sách hay tài liệu số, người dân có thể sử dụng những chiếc máy được lắp đặt quanh khu vực LITT. Trong trường hợp không thể tìm thấy tư liệu, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với thủ thư qua chiếc máy này.

thu vien anh 10

Khu vực LITT không bố trí nhiều chỗ ngồi, thay vào đó, mọi người sẽ cầm sách sang các khu vực khác để đọc và nghiên cứu.

thu vien anh 11

Tầng ba là không gian cho trẻ em mang tên LÆS (đọc). Nơi đây bố trí nhiều tiểu cảnh phù hợp cho bạn đọc nhỏ tuổi và mọi người buộc phải bỏ giày dép khi đến khu vực này.

thu vien anh 12

Một góc nhỏ mô hình xếp chữ dành cho trẻ em tại khu LÆS. Phụ huynh sẽ cùng con cái vui chơi và đọc sách tại khu vực này.

thu vien anh 13

Phần lớn sách tại đây là truyện thiếu nhi và tiểu thuyết đồ họa. Một phần khác là comic và manga nhưng số lượng không quá nhiều so với hai loại hình trên. Tiểu thuyết đồ họa đặc biệt phát triển tại Đan Mạch với những nhân vật nổi tiếng đã chuyển thể lên màn ảnh rộng như Mira của nhà văn Sabine Lemire và họa sĩ Rasmus Bregnhøi.
thu vien anh 14

Tầng 3 là khu vực dành cho sách phi hư cấu, báo chí, không gian học tập cá nhân và nhóm, cùng các tiện ích in ấn và sạc thiết bị. LÆR có nhiều dòng sách nghiên cứu và cả những tác phẩm được lưu trữ nhằm mục đích nghiên cứu.
thu vien anh 15

Một số ấn phẩm có tuổi đời trên 50 năm được lưu trữ tại thư viện, chẳng hạn tác phẩm Niên giám báo chí năm 1945 như trong hình. Các tài liệu như này vẫn chưa được số hóa, người đọc buộc phải đến các thư viện để tìm kiếm. Điều đáng mừng là những tài liệu như này hoàn toàn mở cho người dân.

thu vien anh 16

Không gian LÆR là khu vực đông sinh viên và người làm việc nhất. Nơi đây được bố trí nhiều chỗ ngồi và phòng làm việc nhóm.

thu vien anh 17

Phần áp mái là khu LIVE. Đây là không gian tổ chức sự kiện văn học, gặp gỡ tác giả, câu lạc bộ đọc và viết. Khi không có sự kiện, khu vực này được mở cho người học sử dụng, cho thấy tính linh hoạt của thư viện như một thiết chế văn hóa sống.
thu vien anh 18

Với các khung cửa sổ to và không quá nhiều tòa nhà cao tầng xung quanh, thư viện tận dụng tốt ánh sáng từ tự nhiên và tiết kiệm năng lượng.

thu vien anh 19

Hoạt động của hệ thống Copenhagen Libraries, bao gồm Hovedbiblioteket, được định hướng bởi các chính sách văn hóa - giải trí do thành phố và Quốc hội Đan Mạch ban hành. Theo đó, thư viện không chỉ là nơi lưu trữ sách mà còn là không gian kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tài năng và làm sống động khu phố cổ.

Đức Huy - Mira Bùi

thư viện thư viện đọc sách bạn đọc

