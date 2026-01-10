Thư viện '4 trong 1' cải tạo từ khu nhà cũ tại Đan Mạch

Phần áp mái là khu LIVE. Đây là không gian tổ chức sự kiện văn học, gặp gỡ tác giả, câu lạc bộ đọc và viết. Khi không có sự kiện, khu vực này được mở cho người học sử dụng, cho thấy tính linh hoạt của thư viện như một thiết chế văn hóa sống.