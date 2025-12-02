Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Trái tim' rộng hơn 400 m2 của một trường tiểu học

  • Thứ ba, 2/12/2025 05:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thư viện trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai được nhà trường ví như "trái tim" vì đặt tại vị trí trung tâm. Không gian này đã hỗ trợ cho nhiều hoạt động học tại trường.

Ngoi sao Hoang Mai anh 1

Thư viện trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai rộng hơn 400 m2, được thiết kế ưu tiên vị trí tại tầng 1, trung tâm của nhà trường. Theo chia sẻ của cô Võ Thị Phương Liên - Phó hiệu trưởng Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai - thư viện ở vị trí "trái tim" của ngôi trường, xung quanh nhiều cây xanh, với hy vọng học sinh có thể ghé thư viện mọi lúc.

Ngoi sao Hoang Mai anh 2

Thư viện trường có 12.716 đầu sách, 1.139 tài liệu điện tử. Ngoài sự đầu tư về cơ sở vật chất, số lượng sách, nhà trường còn chú trọng các hoạt động đọc. Thư viện là nơi thường xuyên diễn ra tiết "Văn hóa đọc", triển khai các hoạt động đọc sách theo 5 triết lý giáo dục (Đức - Trí - Thể - Nhân - Hòa) và 5 giá trị cốt lõi (Chân - Chính - Chăm - Chuyên - Chất).
Ngoi sao Hoang Mai anh 3

Trong tiết “Văn hóa đọc”, học sinh được hướng dẫn cách chọn sách phù hợp, phương pháp đọc hiệu quả cũng như khai thác thông tin và ứng dụng kiến thức từ sách vào cuộc sống. Ngoài ra, nhà trường còn xây dựng Tủ sách lớp học, Góc sách Sáng tạo... Hàng tháng, học sinh sẽ được tham gia vào dự án sân khấu hóa tác phẩm văn học.
Ngoi sao Hoang Mai anh 4

Sau mỗi giờ “Văn hóa đọc”, học sinh được thỏa sức thể hiện suy nghĩ, cảm xúc qua lăng kính cá nhân và ghi chép vào nhật ký Văn hóa đọc. Các em cũng được thầy cô khuyến khích sáng tạo nhiều sản phẩm đa dạng như: postcard giới thiệu sách, sáng tác thơ ca, truyện ngắn, bìa sách và các dự án nhóm.

Ngoi sao Hoang Mai anh 5Ngoi sao Hoang Mai anh 6Ngoi sao Hoang Mai anh 7Ngoi sao Hoang Mai anh 8

Cô Võ Thị Phương Liên - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai - kỳ vọng dự án “Văn hóa đọc” sẽ khơi dậy tình yêu sách, nuôi dưỡng đam mê đọc - viết sáng tạo và phát triển khả năng tư duy độc lập của mỗi học sinh. Cô cho biết tiết đọc sách khuyến khích học sinh chủ động đọc, còn thầy cô chỉ đóng vai trò “người dẫn đường”.
Ngoi sao Hoang Mai anh 9

Cô Kim Ngân - cô thủ thư của trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai - điều phối các hoạt động tại thư viện. Cô chăm sóc các khu vực đọc: Góc Văn hóa đọc, Góc sáng tạo, Góc sản phẩm học tập,... hướng dẫn các bạn học sinh biết sắp xếp sách, tìm sách, trò chuyện với các bạn về cuốn sách hoặc nội dung bạn đang tìm đọc.
Ngoi sao Hoang Mai anh 10

Theo cô Kim Ngân, không gian thư viện trường truyền cảm hứng đọc cho học sinh, tạo cảm giác gần gũi và thoải mái. Sách không chỉ cung cấp tri thức mà trở thành người bạn của trẻ. Cô Ngân cũng cho biết việc đọc sách không đứng riêng lẻ, mà được lồng ghép vào các môn Tiếng Việt, Mỹ thuật, Kỹ năng sống… giúp việc đọc trở nên sống động, thiết thực và ý nghĩa.

Ngoi sao Hoang Mai anh 11

Để chương trình đọc sách thật sự hiệu quả, cô Võ Thị Phương Liên - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai cho rằng cần chú trọng 3 điều. Thứ nhất, cần trao quyền cho học sinh, để các em được lựa chọn, được sáng tạo và cảm thấy việc đọc là niềm vui, không phải nhiệm vụ.
Ngoi sao Hoang Mai anh 12

Thứ hai, cần xây dựng hệ sinh thái đọc: đầu tư thư viện, gắn kết thầy cô, gia đình và cộng đồng. Khi học sinh thấy xung quanh mình ai cũng đọc, các em sẽ tự khắc hình thành thói quen.
Ngoi sao Hoang Mai anh 13

Thứ ba, cần đổi mới hình thức, không chỉ dừng ở đọc - hiểu, mà cần để học sinh viết, vẽ, diễn xuất, kể chuyện... để sách trở thành chất liệu nuôi dưỡng nhân cách và trí tưởng tượng. Cô Phương Liên cho biết văn hóa đọc không chỉ là một hoạt động, mà là một phần quan trọng trong hành trình nuôi dưỡng những công dân nhân ái, sáng tạo và bền bỉ.
Ngoi sao Hoang Mai anh 14

Cô Phương Liên chia sẻ: "Mỗi cuốn sách là một người bạn đồng hành, mỗi tiết đọc sách là một cơ hội nuôi dưỡng tâm hồn. Chúng tôi hy vọng câu chuyện nhỏ bé của trường sẽ truyền thêm cảm hứng để nhiều ngôi trường cùng lan tỏa văn hóa đọc, góp phần hình thành một thế hệ biết yêu thương, biết suy nghĩ độc lập, sẵn sàng tỏa sáng".

