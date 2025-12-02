'Trái tim' rộng hơn 400 m2 của một trường tiểu học

Theo cô Kim Ngân, không gian thư viện trường truyền cảm hứng đọc cho học sinh, tạo cảm giác gần gũi và thoải mái. Sách không chỉ cung cấp tri thức mà trở thành người bạn của trẻ. Cô Ngân cũng cho biết việc đọc sách không đứng riêng lẻ, mà được lồng ghép vào các môn Tiếng Việt, Mỹ thuật, Kỹ năng sống… giúp việc đọc trở nên sống động, thiết thực và ý nghĩa.